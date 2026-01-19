Παναθηναϊκός – Μπασκόνια Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (20/01)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπασκόνια στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα. Την περασμένη αγωνιστική οι «πράσινοι» φιλοξενήθηκαν από την Μπάγερν Μονάχο, γνωρίζοντας μία ακόμα απρόσμενη ήττα.

Το «τριφύλλι» κατάφερε να μείνει κοντά στο σκορ στις τρεις περιόδους της αναμέτρησης, ωστόσο στο τελευταίο δεκάλεπτο δεν τα πήγε καθόλου καλά, με τους Γερμανούς να εκμεταλλεύονται τα λάθη των παικτών του κόουτς Αταμάν στο πρόγραμμα αγώνων.

Οι μόνοι που κατάφεραν να «διασωθούν» από αυτή την κάκιστη εμφάνιση στο κουπόνι ΟΠΑΠ ήταν οι Τζέριαν Γκραντ (17 π., 2 ριμπ., 2 ασίστ, 3 κλεψ.), Τσέντι Όσμαν (20 π., 4 ριμπ., 3 ασίστ, 2 κλεψ.) και Κώστας Σλούκας (8 π., 3 ριμπ., 5 ασίστ).

Ποιο κανάλι δείχνει Παναθηναϊκός εναντίον Μπασκόνια ;

Το Παναθηναϊκός – Μπασκόνια live streaming θα λάβει χώρα την Τρίτη 20 Ιανουαρίου (21:15) και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Παναθηναϊκός – Μπασκόνια Τρίτη 20 Ιανουαρίου – 21:15 Novasports Prime

Πώς θα δω Live Streaming το Παναθηναϊκός – Μπασκόνια;

Μπαίνοντας στο site της Kingbet, μπορείς να δεις το Παναθηναϊκός – Μπασκόνια καναλι μέσα από τα παρακάτω link, κάνοντας εγγραφή και μία πρώτη κατάθεση (έστω και την ελάχιστη).