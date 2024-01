Παναθηναϊκός: Μεγάλη ζημιά για τον Λούκα Βιλντόζα!

Ο Λούκας Βιλντόζα μπαίνει σε μπελάδες, καθώς έχασε τη δικαστική διαμάχη που είχε με τη Μπασκόνια, σχετικά με τον τρόπο φυγής του από την ομάδα των Βάσκων.

Η Μπασκόνια δικαιώθηκε από την απόφαση του δικαστηρίου, που ήταν επιφορτισμένο με την υπόθεση, και, πλέον, ο Αργεντινός καλείται να καταβάλλει το ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ στους Ισπανούς.



Το νούμερο αυτό, ήταν και εκείνο που περιεχόταν στο συμβόλαιό του με την πρώην ομάδα του, ως buy-out, το οποίο όμως δεν εκπληρώθηκε, καθώς, σύμφωνα με τη Μπασκόνια, η λύση της συνεργασίας δεν ήταν κοινεί συνεναίσει.

Με τη σειρά της η βάσκικη ομάδα θα προχωρήσει σε έφεση, έτσι ώστε να διεκδικήσει διπλάσια αποζημίωση, ήτοι 2 εκατομμύρια ευρώ.

Αναμένονται επιπλέον εξελίξεις το επόμενο διάστημα…

Baskonia wins a lawsuit against the club's former player, Luca Vildoza.😦

Vildoza will have to pay €1 million to the Basque club for unilaterally terminating his contract. pic.twitter.com/XsyyEiRuux

— BasketNews (@BasketNews_com) January 15, 2024