Παναθηναϊκός – Άρης Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (14/01)

Παναθηναϊκός – Άρης live stream στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson. Υπενθυμίζουμε ότι δεν υπάρχει ρεβάνς και σε περίπτωση ισοπαλίας οι ομάδες οδηγούνται απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι.

Άλλη μια σπουδαία σύγκρουση μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης στο πρόγραμμα αγώνων. Πρόκειται για δύο ομάδες που η κατάκτηση του Κυπέλλου μπορεί να αποδειχθεί λυτρωτική.

Ποιο κανάλι δείχνει Παναθηναϊκός εναντίον Άρης;

Το Παναθηναϊκός – Άρης live streaming θα λάβει χώρα την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου (20:30) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του COSMOTE SPORT 1HD.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Παναθηναϊκός – Άρης Τετάρτη 14 Ιανουαρίου – 20:30 COSMOTE SPORT 1HD

Πώς θα δω Live Streaming το Παναθηναϊκός – Άρης;

