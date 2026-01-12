Παναθηναϊκός AKTOR: Δωρεάν* εισιτήρια για το ματς με την Μπασκόνια (διαγωνισμός*)

Με τον συναρπαστικό διαγωνισμό* του PS Blog απολαμβάνεις το παιχνίδι Παναθηναϊκός AKTOR-Μπασκόνια στο “Telekom Center Athens”.

Οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις συνεχίζονται για τον Παναθηναϊκό AKTOR, ο οποίος αντιμετωπίζει την Μπασκόνια για την 22η αγωνιστική της EuroLeague.

Κι εσύ μπορείς να βρεθείς στο γήπεδο με το plus one σου και να ζήσετε μια μοναδική μπασκετική εμπειρία, καθώς το PS Blog κληρώνει* 2 διπλά εισιτήρια για το Παναθηναϊκός AKTOR-Μπασκόνια!

Ο διαγωνισμός* ολοκληρώνεται την Τετάρτη (14/01, 23:59). Περισσότερες πληροφορίες στο PS Blog του Pamestoixima.gr.