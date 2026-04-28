Παίζει ο Μαυροπάνος για Παναθηναϊκό;

Στον Παναθηναϊκό είναι αποφασισμένοι να τα αλλάξουν όλα, προκειμένου να χτίσουν μια ομάδα ικανή να επιστρέψει στην κορυφή.

Είναι γνωστή η… αδυναμία του «τριφυλλιού» στους Έλληνες διεθνείς, γνωστή και η επιθυμία του Γιάννη Αλαφούζου να στελεχώσει την ομάδα με τέτοιους.

Τον τελευταίο καιρό, και με τη Γουέστ Χαμ να παλεύει για την παραμονή της, υπήρξε πολύ έντονη φημολογία περί ενδιαφέροντος για τον Ντίνο Μαυροπάνο. Και ενδιαφέρον υπάρχει όντως, Όμως πρόκειται για μια πολύ δύσκολη περίπτωση, ακόμη κι αν η Γουέστ Χαμ υποβιβαστεί.

Στο… παιχνίδι του Έλληνα στόπερ έχουν ήδη μπει δυνατές ομάδες από Γερμανία, στην οποία έχει εξαιρετικό όνομα, με τις Ντόρτμουντ να ξεχωρίζει, ενώ την περίπτωσή του τσεκάρει μέχρι και η Νιούκαστλ.

Προφανώς, καμία ελληνική ομάδα δεν μπορεί να ανταγωνιστεί αυτά τα μεγέθη και κάπως έτσι το όνειρο του Παναθηναϊκού για τον Μαυροπάνο – έστω προς το παρόν – δείχνει άπιαστο.