Πάει για μεγάλη έκπληξη στα δεξιά η ΑΕΚ!🔥

Ο παίκτης που πολλοί είχαν ξεχάσει αλλά…

Η ΑΕΚ δεδομένα θα αποκτήσει και δεξί μπακ τον Γενάρη. Δεν γίνεται να βγάλει όλη την υπόλοιπη σεζόν με τον Ρότα η Ένωση, η οποία είναι πρώτη στο πρωτάθλημα μέσα στο Κύπελλο και στους 16 του Κόνφερενς Λιγκ.

Το ονομα που έχει ακουστεί περισσότερο στις μεταγραφες αεκ είναι αυτό του Τσάπρα όμως για τον δεξιό μπακ του Λεβαδειακού παίζουν και άλλες ομάδες.

Η ΑΕΚ όμως φαίνεται να έχει βρει κι άλλον στόχο. Και πάλι Έλληνα. Άλλωστε η Ένωση θέλει να ενισχύσει κι άλλο το ελληνικό της στοιχείο στο ρόστερ. Σε ποιον αναφέρομαι; Στον Μανώλη Σάλιακα της Σανκτ Πάουλι.

Ο Μανώλης στα 29 του πλέον ψάχνει ένα ακόμα καλό συμβόλαιο και μπορεί να το βρει στην Ελλάδα και την ΑΕΚ εξαργυρώνοντας τις πολύ καλές του σεζόν στη Γερμανία. Φέτος έχει 8 συμμετοχές στην Μπουντεσλίγκα και άλλες 2 στο Κύπελλο Γερμανίας.

Δεν θα είναι εύκολο να γίνει η μεταγραφή όχι όμως και δύσκολο. Η Σανκτ Πάουλι θα παλέψει για να μείνει στην κατηγορία και σίγουρα δεν θα ήθελε να χάσει παίκτες στο δεύτερο μισό.

Όμως ίσως είναι μια καλή ευκαιρία και για αυτήν να κάνει απόσβεση κάποιων χρηματών. Η υπόθεση ξέρω σίγουρα πως είναι στο τραπέζι της ΑΕΚ, απλά δεν ξέρω πόσο προχωρημένη είναι.

Θα κάνω τα τηλεφωνήματά μου και θα επανέλθω…