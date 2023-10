Ως και ο Γιάννης τρώει... παντόφλα!

Μέχρι και κοτζάμ Γιάννης Αντετοκούνμπο τρώει… συζυγική παντόφλα. Τι ελπίδα έχουμε εμείς οι κοινοί θνητοί;

Ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς είχε βγει με το αυτοκίνητό του το βράδυ και έκανε live για τους ακόλουθούς του, τραγουδώντας με όλη του τη φωνή τραγούδια των ΑΒΒΑ.

Ώσπου αναγκάστηκε να σταματήσει απότομα το… καραόκε. Γιατί; Μα το εξήγησε καθαρά. «Σας αγαπάω, αλλά αν δεν πάω σπίτι, η γυναίκα μου θα με σκοτώσει».

Ο Γιάννης είναι το αφεντικό στο ΝΒΑ, όμως κουμάντο στο σπιτικό κάνει, πεντακάθαρα, η Μαράια.

“I love you guys, but I have to go back home because my wife is going to kill me.”

Giannis is excited about the ‘Antetokounbros’ shop opening in Milwaukee tomorrow 🤣

(via @Giannis_An34 / IG)pic.twitter.com/fQ10LK5tdB

