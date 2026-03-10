ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
«Όργιο» φημών γύρω από τον Λάζαρο Ρότα!

rota aek

Έχει ακούσει τα… μύρια όσα ο Λάζαρος Ρότα. Και εξακολουθεί να τα ακούει σε κάθε μια από τις – ελάχιστες – αφορμές που δίνει. Είναι γνωστό, άλλωστε, πως οι Έλληνες παίκτες αποτελούν και τον πιο εύκολο στόχο. Πολύ συχνά, αδίκως.

Όπως συνέβη και με τον δεξιό ακραίο οπισθοφύλακα της ΑΕΚ. Το τελευταίο του λάθος – ένα από τα λιγοστά φέτος – στο γκολ με το οποίο άνοιξε το σκορ ο Βόλος απέναντι στην Ένωση, έφερε ξανά στην επιφάνεια τα κακεντρεχή εις βάρος του σχόλια.

Και γέννησε μια άνευ βάσης φημολογία ότι τάχα μου ο Χαβιέρ Ριμπάλτα ήδη ετοιμάζεται να ντύσει στα «κιτρινόμαυρα» βαρβάτο δεξιό μπακ που θα πάρει τη φανέλα του βασικού σπίτι του. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο φυσικά.

Δεν θα μπορούσε να αλλάξει κάτι στο στάτους του Ρότα μετά από ένα λάθος και ο 28χρονος εξακολουθεί να έχει την απόλυτη στήριξη και του Μάρκο Νίκολιτς και ολόκληρου του οργανισμού.

Αποτελεί έναν από τους πιο βελτιωμένους παίκτες του ελληνικού πρωταθλήματος, σταθερά γίνεται όλο και καλύτερος και θα μπει και στη νέα σεζόν ως βασικός δεξιός οπισθοφύλακας της ΑΕΚ.

Το μόνο που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα, είναι το να έρθει κάποια δελεαστική πρόταση για την αγορά του. Σε αυτή την περίπτωση, η Ένωση θα βάλει και ένα καλό ποσό στα ταμεία της.

