Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (14/01)

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ live stream στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson. Υπενθυμίζουμε ότι δεν υπάρχει ρεβάνς και σε περίπτωση ισοπαλίας οι ομάδες οδηγούνται απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι.

Σπουδαία σύγκρουση στο πρόγραμμα αγώνων με δύο ομάδες που θα μπορούσαν κάλλιστα να είχαν συναντηθεί στον τελικό της διοργάνωσης.

Ποιο κανάλι δείχνει Ολυμπιακός εναντίον ΠΑΟΚ;

Το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ live streaming θα λάβει χώρα την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου (18:30) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του COSMOTE SPORT 2HD.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Τετάρτη 14 Ιανουαρίου – 18:30 COSMOTE SPORT 2HD

Πώς θα δω Live Streaming το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ;

