ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Ολυμπιακός – ΟΦΗ αποδόσεις: Αυτά τα στοιχήματα αξίζουν στον τελικό!💣🔥

Τελευταία φορά που διοργανώθηκε τελικός Σούπερ Καπ στη χώρα μας, η οικονομική κρίση δεν υπήρχε στο ελληνικό λεξιλόγιο. Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet 1-0 στον Πειραιά το προηγούμενο παιχνίδι, το μακρινό 2007.

Φέτος, 18 ολόκληρα χρόνια μετά, το τρόπαιο επιστρέφει στην ποδοσφαιρική πραγματικότητα της Ελλάδας. Ολυμπιακός – ΟΦΗ αυτή τη φορά, στο Ηράκλειο της Κρήτης, σε ένα remake του περσινού τελικού Κυπέλλου.

Ολυμπιακός – ΟΦΗ αποδόσεις

Ολυμπιακός - ΟΦΗ αποδόσεις

Όπως και στην αναμέτρηση της περασμένης άνοιξης στο «ΟΑΚΑ» (2-0 ο Ολυμπιακός), οι «ερυθρόλευκοι» έχουν τον πρώτο λόγο για τη νίκη και την κατάκτηση ενός ακόμη τίτλου. Το 1.27 του άσου τα λέει όλα, με το 5.90 της ισοπαλίας και το 11.00 του διπλού να αποδεικνύουν την υπέρβαση που χρειάζεται να κάνουν οι Κρητικοί.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΟΦΗ
1.27
5.90winmasters
 11.00
ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΟΦΗ
1.16
5.40stoiximan

Στο στοίχημα, βέβαια, τα γκολ συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον πολλών παικτών. Ειδικά όταν μιλάμε για έναν τελικό. Επιπλέον, δεν είναι λίγοι αυτοί, που αρέσκονται να πηγαίνουν σε αγορές πέναλτι (παράταση δεν υπάρχει στο σαββατιάτικο παιχνίδι).

OVER 3,5 UNDER 3,5 G/G N/G
2.25novibet
 1.65
1.93bet365
 1.80
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ ΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ
9.50 9.50

Ολυμπιακός – ΟΦΗ ειδικά στοιχήματα

Ολυμπιακός - ΟΦΗ ειδικά στοιχήματα

Πέραν όμως των «κλασσικών» επιλογών, τα bet builder και τα ειδικά στοιχήματα δεν περνούν απαρατήρητα. Αμέτρητες επιλογές και δυνατότητες από τις στοιχηματικές εταιρίες, οι οποίες με το αντίστοιχο promo code*🎁, εκτοξεύουν την εμπειρία σου! Παρακάτω, συγκεντρώσαμε μερικές από τις πιο ελκυστικές. Ένα κλικ στις αποδόσεις θα σε πείσει!

G/G + OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ
4.10novibet
Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ + OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ + OVER 1,5 ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΟΦΗ
5.10pamestoixima
ΤΑΡΕΜΙ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ
1.75stoiximan
ΣΚΟΡ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ 2-1
3.20winmasters
ΟΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΦΑΟΥΛ OVER 14,5
1.93fonbet

Ολυμπιακός – ΟΦΗ διαιτητής

Ολυμπιακός - ΟΦΗ διαιτητής

Κλείνουμε με τον «άρχοντα» του αγώνα. O Αλέξανδρος Τσακαλίδης θα είναι η «σφυρίχτρα», με VAR τον – εντυπωσιακά ονομαζόμενο – Πάουλους Ουμπέρτους Μαρτίνους Φαν Μπόκελ από την Ολλανδία.

Κοιτώντας και τα στατιστικά του Έλληνα ρέφερι, σε 18 φετινά 90λεπτα για όλες τις διοργανώσεις, έχει δείξει 81 φορές την κίτρινη κάρτα, έχει αποβάλλει μόλις μία φορά ποδοσφαιριστή (με απευθείας κόκκινη), ενώ έχει καταλογίσει και πέντε πέναλτι.

OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ UNDER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ
2.12pamestoixima
 1.67 3.40
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ ΟΦΗ ΠΕΝΑΛΤΙ
2.55
3.20winmasters
 6.00

Ολυμπιακός – ΟΦΗ κανάλι

Από το πρόγραμμα tv του MEGA θα μεταδοθεί η αναμέτρηση (3/1, 17:00), ενώ πάντα υπάρχει και η δυνατότητα Live Streaming από την Kingbet, παρόν πάντα στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της ημέρας!

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα