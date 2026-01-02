Ολυμπιακός – ΟΦΗ αποδόσεις: Αυτά τα στοιχήματα αξίζουν στον τελικό!💣🔥

Τελευταία φορά που διοργανώθηκε τελικός Σούπερ Καπ στη χώρα μας, η οικονομική κρίση δεν υπήρχε στο ελληνικό λεξιλόγιο. Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet 1-0 στον Πειραιά το προηγούμενο παιχνίδι, το μακρινό 2007.

Φέτος, 18 ολόκληρα χρόνια μετά, το τρόπαιο επιστρέφει στην ποδοσφαιρική πραγματικότητα της Ελλάδας. Ολυμπιακός – ΟΦΗ αυτή τη φορά, στο Ηράκλειο της Κρήτης, σε ένα remake του περσινού τελικού Κυπέλλου.

Ολυμπιακός – ΟΦΗ αποδόσεις

Όπως και στην αναμέτρηση της περασμένης άνοιξης στο «ΟΑΚΑ» (2-0 ο Ολυμπιακός), οι «ερυθρόλευκοι» έχουν τον πρώτο λόγο για τη νίκη και την κατάκτηση ενός ακόμη τίτλου. Το 1.27 του άσου τα λέει όλα, με το 5.90 της ισοπαλίας και το 11.00 του διπλού να αποδεικνύουν την υπέρβαση που χρειάζεται να κάνουν οι Κρητικοί.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΟΦΗ 1.27 5.90 11.00

ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΟΦΗ 1.16 5.40

Στο στοίχημα, βέβαια, τα γκολ συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον πολλών παικτών. Ειδικά όταν μιλάμε για έναν τελικό. Επιπλέον, δεν είναι λίγοι αυτοί, που αρέσκονται να πηγαίνουν σε αγορές πέναλτι (παράταση δεν υπάρχει στο σαββατιάτικο παιχνίδι).

OVER 3,5 UNDER 3,5 G/G N/G 2.25 1.65 1.93 1.80

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ ΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ 9.50 9.50

Ολυμπιακός – ΟΦΗ ειδικά στοιχήματα

G/G + OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ 4.10

Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ + OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ + OVER 1,5 ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΟΦΗ 5.10

ΤΑΡΕΜΙ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ 1.75

ΣΚΟΡ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ 2-1 3.20

ΟΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΦΑΟΥΛ OVER 14,5 1.93

Ολυμπιακός – ΟΦΗ διαιτητής

Κλείνουμε με τον «άρχοντα» του αγώνα. O Αλέξανδρος Τσακαλίδης θα είναι η «σφυρίχτρα», με VAR τον – εντυπωσιακά ονομαζόμενο – Πάουλους Ουμπέρτους Μαρτίνους Φαν Μπόκελ από την Ολλανδία.

Κοιτώντας και τα στατιστικά του Έλληνα ρέφερι, σε 18 φετινά 90λεπτα για όλες τις διοργανώσεις, έχει δείξει 81 φορές την κίτρινη κάρτα, έχει αποβάλλει μόλις μία φορά ποδοσφαιριστή (με απευθείας κόκκινη), ενώ έχει καταλογίσει και πέντε πέναλτι.

OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ UNDER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ 2.12 1.67 3.40

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ ΟΦΗ ΠΕΝΑΛΤΙ 2.55 3.20 6.00

Ολυμπιακός – ΟΦΗ κανάλι

Από το πρόγραμμα tv του MEGA θα μεταδοθεί η αναμέτρηση (3/1, 17:00)