Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Όλα για όλα στο «Καραϊσκάκης»🔴⚔

Αναμφίβολα, η παρουσία που είχε ο Ολυμπιακός στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ ήταν κάτι παραπάνω από αξιοπρεπής. Ωστόσο, η μοίρα του ήταν τέτοια που στα δύο τελευταία ματς θα κριθεί η παρουσία του στην ενδιάμεση φάση. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να τα δώσει όλα και να πάρει το τρίποντο κόντρα στη Λεβερκούζεν (20/01, 22:00).

Οι Πειραιώτες έχουν ευχάριστες μνήμες, πάντως, κόντρα στις «ασπιρίνες». Μία από τις μεγαλύτερες, τόσο σε σημασία όσο και έκταση, ευρωπαϊκές νίκες τους ήρθε κόντρα στη Λεβερκούζεν. Τη σεζόν 2002-03, επικράτησαν με το ευρύ 6-2. Για την ιστορία, ο Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς είχε κάνει χατ τρικ σε εκείνο το ματς.

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν αποδόσεις

Δείτε τις αποδόσεις της κρίσιμης αυτής αναμέτρησης, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί από τις στοιχηματικές εταιρίες.

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν ειδικά στοιχήματα

Παρακάτω ακολουθούν ειδικές επιλογές για στοίχημα που ξεχωρίσαμε. Ειδικά, συνδυαστικά και bet builder, απ’ όλα έχει ο μπαχτσές!

Ολυμπιακός -Λεβερκούζεν κανάλι

Το πιο σημαντικό ευρωπαϊκό ραντεβού του Ολυμπιακού για φέτος έφτασε! Εσείς μπορείτε να το παρακολουθήσετε από το Cosmote Sport 2HD καθώς και από το MEGA TV. Όπως πάντα, δεν ξεχνάτε να μπείτε στο πρόγραμμα τβ της Kingbet για να ενημερωθείτε για όποιο ματς θέλετε.