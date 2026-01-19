ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Όλα για όλα στο «Καραϊσκάκης»🔴⚔

Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν

Αναμφίβολα, η παρουσία που είχε ο Ολυμπιακός στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ ήταν κάτι παραπάνω από αξιοπρεπής. Ωστόσο, η μοίρα του ήταν τέτοια που στα δύο τελευταία ματς θα κριθεί η παρουσία του στην ενδιάμεση φάση. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να τα δώσει όλα και να πάρει το τρίποντο κόντρα στη Λεβερκούζεν (20/01, 22:00).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ TOP 24 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ TOP 24
2.82novibet
1.42stoiximan

Οι Πειραιώτες έχουν ευχάριστες μνήμες, πάντως, κόντρα στις «ασπιρίνες». Μία από τις μεγαλύτερες, τόσο σε σημασία όσο και έκταση, ευρωπαϊκές νίκες τους ήρθε κόντρα στη Λεβερκούζεν. Τη σεζόν 2002-03, επικράτησαν με το ευρύ 6-2. Για την ιστορία, ο Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς είχε κάνει χατ τρικ σε εκείνο το ματς.

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν αποδόσεις

Ολυμπιακος

Δείτε τις αποδόσεις της κρίσιμης αυτής αναμέτρησης, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί από τις στοιχηματικές εταιρίες.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ
2.50bet365
3.60elabet
2.70fonbet

Μην ξεχνάτε, εδώ θα βρείτε και τις αγορές των γκολ που πάντοτε έχουν το δικό τους ενδιαφέρον.

OVER 2,5 UNDER 2,5 GOAL/GOAL NO/GOAL
1.75bwin
2.10interwetten
1.60pamestoixima
2.25winmasters

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν ειδικά στοιχήματα

Ολυμπιακος

Παρακάτω ακολουθούν ειδικές επιλογές για στοίχημα που ξεχωρίσαμε. Ειδικά, συνδυαστικά και bet builder, απ’ όλα έχει ο μπαχτσές!

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
G/G + OVER 3,5 ΚΑΡΤΕΣ
2.62stoiximan
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ
3.15pamestoixima
1Χ + OVER 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ + OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΜΕ ΕΝΑ ΓΚΟΛ ΑΚΡΙΒΩΣ
4.30stoiximan
ΤΑΡΕΜΙ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ + ΕΣΕ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΑΡΤΑ
5.30winmasters

Ολυμπιακός -Λεβερκούζεν κανάλι

Το πιο σημαντικό ευρωπαϊκό ραντεβού του Ολυμπιακού για φέτος έφτασε! Εσείς μπορείτε να το παρακολουθήσετε από το Cosmote Sport 2HD καθώς και από το MEGA TV. Όπως πάντα, δεν ξεχνάτε να μπείτε στο πρόγραμμα τβ της Kingbet για να ενημερωθείτε για όποιο ματς θέλετε.

