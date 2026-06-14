Ολλανδία – Ιαπωνία: Προγνωστικά Μουντιάλ με Δωρεάν Προσφορές (14/06)
Στο Kingbet.net θα βρεις προγνωστικά στοιχήματος για τον αγώνα Ολλανδία – Ιαπωνία. Ματς για την 1η αγωνιστική του ΣΤ’ Ομίλου του Μουντιάλ 2026. Η αναμέτρηση διεξάγεται την Κυριακή 14/06 στις 23:00 στο γήπεδο Dallas Stadium στο Ντάλλας.
|Εταιρία
|Προσφορά
|Πώς παίρνω την προσφορά
|Stoiximan
|⚽ Προσφορά* για το ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ με 1026 Δώρα ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 👑
|
|Pamestoixima
|😎 Παγκόσμιο με 5150 Δώρα* και 2 πίτσες Εντελώς Δωρεάν🍕
|
|Superbet
|💥 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ Μουντιαλική Προσφορά* χωρίς κατάθεση με 265 ΔΩΡΑ 🏅
|
|Novibet
|👉Έφυγες για ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ με 1000 απίθανα ΔΩΡΑ* 👑
|
|Bwin
|🥅Παίζεις μπάλα με 1710 δώρα* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ🎯
|
|Winmasters
|⚽ 1000 ΔΩΡΑ* ΟΛΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ⚽
|
|Elabet
|📢ΜΟΥΝΤΙΑΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΜΕ ΣΟΥΠΕΡ ΔΩΡΑ! ✅
|
Ολλανδία – Ιαπωνία προγνωστικά: Προσφορές Χωρίς Κατάθεση
Για να πάρεις τις παραπάνω προσφορές υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Αν πρόκειται για προσφορές χωρίς κατάθεση τότε αρκεί μία εγγραφή και ταυτοποίηση, χωρίς να γίνει κάποια κατάθεση. Σε διαφορετική περίπτωση θα χρειαστεί να κάνεις μία πρώτη ελάχιστη κατάθεση.
Ολλανδία εναντίον Ιαπωνία: Τι παίζει το Kingbet
- Ολλανδία – Ιαπωνία προγνωστικά
- Ολλανδία – Ιαπωνία Live Stream
- Ολλανδία – Ιαπωνία ειδικά στοιχήματα
- Ολλανδία Μουντιάλ Ρόστερ
- Ιαπωνία Μουντιάλ Ρόστερ
- Σουηδία Μουντιάλ Ρόστερ
- Τυνησία Μουντιάλ Ρόστερ
- Πρόγραμμα Μουντιάλ 2026
- Αποδόσεις Νικητή Μουντιάλ 2026
- Αποδόσεις για Πρώτο Σκόρερ Μουντιάλ 2026
Ολλανδία – Ιαπωνία: Στοιχηματικές εταιρίες με αποδόσεις
Στο Kingbet, εκτός από προσφορές, αξίζει να ρίξεις μία ματιά στις αναλύσεις αγώνων για στοίχημα στο Μουντιάλ από την έμπειρη ομάδα των tipsters του Kingbet.net.
Μην ξεχνάς ότι στο Kingbet θα βρεις και αξιολογήσεις για τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες στην Ελλάδα, έτσι ώστε να ξέρεις τι σε περιμένει αφού κάνεις εγγραφή σε κάποια εταιρία.
Αν κάνεις εγγραφή από το Kingbet.net στη στοιχηματική της επιλογής σου, μπορούμε να σε βοηθήσουμε ανά πάσα στιγμή αν αντιμετωπίσεις κάποιο πρόβλημα.
|Εταιρία
|Εγγραφή
|Stoiximan
|
|Pamestoixima
|
|Superbet
|
|Novibet
|
|Bwin
|
|Winmasters
|
|Elabet
|