Ο Μάικ Τζέιμς... πετσόκοψε δημοσιογράφο

Βεντέτα έχει ξεσπάσει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ τις τελευταίες μέρες. Αρχικά, ο Έτορε Μεσίνα κατηγόρησε τον Κέβιν Πάνγκος και τον Μπράντον Ντέιβις για την κακή εικόνα της Ολίμπια Μιλάνο. Ειδικά για τον πρώτο, η τοποθέτησή του ήταν σκληρή. «Δεν είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να βοηθήσει την ομάδα».

Ο ίδιος ο Πάνγκος δεν απάντησε, αλλά βρήκε αυτόκλητο δικηγόρο στο πρόσωπο του Μάικ Τζέιμς, ο οποίος με μία σειρά από tweet κατακεραύρωσε τον Ιταλό κόουτς, ο οποίος τον είχε επί της ουσίας διώξει από τη Μιλάνο το 2019.

«Το να κατηγορείς έναν πόιντ γκαρντ που μπήκε στην καλύτερη ομάδα της Euroleague και έχει δείξει το επίπεδο στο οποίο μπορεί να αγωνιστεί, μόλις πέντε ματς μετά την έναρξκη της σεζόν, αλλά δεν κοιτάς τον καθρέφτη, παραδεχόμενος ότι έφτιαξες ένα κακοστημένο ρόστερ, είναι το μεγαλύτερο ‘άδειασμα’ που έχω δει ποτέ», ήταν η πρώτη ατάκα του Τζέιμς, που δε σταμάτησε εκεί.

blaming a PG that’s been all Euroleague and showed high level performance 5 games into a season and not looking in the mirror and admitting you put together a terrible constructed roster is the highest level of gaslighting I’ve ever seen

