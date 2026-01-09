«Μύλος» στη Θεσσαλονίκη για διεθνή παίκτη!

Σε νέα εποχή έχουν περάσει διοικητικά ο ΠΑΟΚ και ο Άρης σε μπασκετικό επίπεδο, με το αποτύπωμα να είναι ήδη έντονο στο αγωνιστικό κομμάτι.

Τόσο ο Τέλης Μυστακίδης όσο και ο Ρίτσαρντ Σιάο έχουν δώσει ουσιαστικά στο κάθε τεχνικό επιτελείο λευκή επιταγή για να πραγματοποιήσει την οποιαδήποτε κίνηση που θα ενισχύσει τις πιθανότητες των ομάδων στα προγνωστικά μπάσκετ για να πρωταγωνιστήσουν εντός και εκτός συνόρων.

Βέβαια, στόχος των δύο επιτελείων, πέραν της απόκτησης παικτών εγνωσμένης αξίας (ακόμα και από τον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ), είναι η ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου, με ελπιδοφόρους αθλητές που αγωνίζονται μάλιστα σε διάφορα κλιμάκια της Εθνικής Ομάδας.

Πρώτος και καλύτερος στη λίστα αυτή ο Βαγγέλης Ζούγρης. Ο 21χρονος σέντερ δοκίμασε την τύχη του στο κολεγιακό πρωτάθλημα, φαίνεται όμως πως οι μέρες του στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μετρημένες.

Με τη φανέλα των Λούιβιλ Κάρντιναλς στο NCAA δεν έχει καταφέρει να αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς από τα πρώτα 15 ματς της ομάδας του έχει παίξει στα 9 εξ αυτών, αλλά στα περισσότερα ο χρόνος συμμετοχής του ήταν μηδαμινός.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο πρώην άσος του Περιστερίου που στα Eurobasket 2023 και 2024 μπήκε στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης, σκέφτεται σοβαρά να αφήσει το αμερικανικό όνειρο και να μετακομίσει σε μία από τις δύο ανερχόμενες δυνάμεις του μπάσκετ στη χώρα μας.

ΠΑΟΚ και Άρης παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του και δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις, ακόμα και τις επόμενες μέρες.