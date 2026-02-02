ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
«Μύλος» με παιχταρά στη Euroleague: Μένει πίσω στην κούρσα ο Παναθηναϊκός!

Καθώς η προθεσμία του trade deadline πλησιάζει (5 Φεβρουαρίου), οι ομάδες της Euroleague περιμένουν τα «κοψίματα» από τον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ.

Μία εξ αυτών είναι και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος χρειάζεται επειγόντως μια ποιοτική προσθήκη, καθώς εμφανίζεται ασύνδετος ακόμα και σε ματς που τα προγνωστικά μπάσκετ τον θέλουν να κερδίζει άνετα.

Μετά την ήττα από τον Άρη λοιπόν, επανήλθαν στη δημοσιότητα τα σενάρια που θέλουν τους «πράσινους» να κινούνται για την απόκτηση του Χέιζ Ντέιβις.

Εντούτοις, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο δημοσιογράφος Σωτήρης Βετάκης στην εκπομπή «Strong Side», τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα για τον «Επτάστερο».

«Για τον Χέιζ Ντέιβις έχουμε πει ότι η Χάποελ έχει ένα προβάδισμα και η Φενέρ επίσης. Θα γίνει μεγάλη μάχη σε αυτή την περίπτωση», ανέφερε.

Παρότι σημείωσε πως «η Φενέρ ίσως είναι πλήρης στη θέση, δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο», ξεκαθάρισε πως «όταν έχεις έναν παίκτη με τα προσόντα του Χέιζ Ντέιβις και δεν θα τον πάρεις για 4-5 μήνες, θα τον πάρεις για 2,5 χρόνια, ας πούμε».

Μάλιστα, αναφέρθηκε και στη Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία βρίσκεται επίσης σε μίνι αγωνιστική κρίση.

«Η Χάποελ θα κινηθεί και ειδικά τα αρνητικά αποτελέσματα, τα δύο σερί και η αντίδραση του Γιανάι δείχνει ότι αν τυχόν χρειαστεί, θα κάνει κίνηση, προκειμένου να ενισχύσει την ομάδα. Είχαμε αποκαλύψει στην εκπομπή μας ότι η Χάποελ κινήθηκε για τον Χέιζ Ντέιβις πριν τα Χριστούγεννα», τόνισε χαρακτηριστικά.

