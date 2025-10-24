Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο Μόναχο για να διασταυρώσει τα ξίφη του με την Μπάγερν στο πλαισιο της 6ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τον αγώνα σε livestreaming* ζωντανά ΕΔΩ.

Ημερομηνία έναρξης: 24/10

Ώρα έναρξης: 21:45

Γήπεδο: SAP Garden

Live Streaming: ΕΔΩ

Κανάλι: NovaSports Prime

Μπάγερν – Ολυμπιακός Live Streaming 24/10

Την περασμένη αγωνιστική οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετώπισαν εκτός έδρας τη Μακάμπι και παρά το γεγονός ότι παρουσιάστηκαν, στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, κατώτεροι των περιστάσεων, κατάφεραν να πάρουν τη νίκη έπειτα από μία ονειρική 4η περίοδο. Εκεί, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα σημείωσαν 30 πόντους, ενώ στα τελευταία λεπτά είχαν μία πάρα πολύ καλή αμυντική συμπεριφορά.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε άσχημα στην αναμέτρηση, καθώς υπέπεσε σε διαδοχικά λάθη, την ίδια ώρα που η άμυνά του δεν μπορούσε να… ανεβάσει στροφές, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο -8 (14-6 στο 6′). Με 2 διαδοχικά τρίποντο του Τάιλερ Ντόρσεϊ οι Πειραιώτες άλλαξαν το μομέντουμ και κατάφεραν να φανούν πιο αποτελεσματικοί, κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο -2 (24-22).

Βέβαια, οι παίκτες του κόουτς Μπαρτζώκα δεν μπόρεσαν να σταθεροποιήσουν την απόδοσή τους, συνεχίζοντας ακάθεκτοι τα λάθη. Ενδεικτικό το γεγονός ότι στο 15’ είχε 6 ασίστ για 9 λάθη, τα οποία και βοήθησαν τους Ισραηλινούς να φτάσουν στο +7 (35-28 στο 15′). Βέβαια, η είσοδος του Λι βοήθησε τον Ολυμπιακό να τρέξει ένα σερί 7-0, πριν τρέξει δικό της σερί η Μακάμπι (8-0) και γράψει το 43-35. Το ημίχρονο έκλεισε με το σκορ στο 48-40.

Στο 2ο μέρος ο Ολυμπιακός μπήκε καλύτερα στο ματς, με τον Τάισον Γουόρντ να ανεβάζει στροφές και να βοηθά σε σκοράρισμα και δημιουργία, βοηθώντας την ομάδα του να φτάσει στην ισοφάριση (50-50 στο 23′). Τη σκυτάλη πήρε στη συνεχεία ο Νιλικίνα, ο οποίος με 5 διαδοχικούς πόντους έφερε τους Πειραιώτες μπροστά στο σκορ (60-59 στο 27′), ωστόσο οι τυπικά γηπεδούχοι βρήκαν και πάλι τον τρόπο να πάρουν και πάλι το προβάδισμα (70-65 στο 30′).

Στο ίδιο τέμπο συνέχισε η Μακάμπι και στην τελευταία περίοδο, με τον Ντάουτιν Τζούνιορ να έχει πάρει φωτιά και με 3 σερί τρίποντα να οδηγεί τον Ολυμπιακό στο -12 (81-69, 33′). Όσο οι Ισραηλινοί έκαναν ότι ήθελαν, ο μόνος που πάλευε από τη μεριά του Ολυμπιακού ήταν ο Γουόρντ. Με τον Ντάουτιν Τζούνιορ να μην σταματιέται η διαφορά έφτασε τους 12 πόντους (36’) και πλέον ο Ολυμπιακός ήθελε μία υπέρβαση.

Με τον Μιλουτίνοφ να κάνει πάρτι στο ζωγραφιστό, σκοράροντας και μαζεύοντας ριμπάουντ, είχε δωθεί το σύνθημα για την αντεπίθεση, με τους Πειραιώτες να πλησιάζουν στο -6, 1’45” πριν τη λήξη. Εκεί βγήκε και πάλι μπροστά ο Γουόρντ, ο οποίος μαζί με τον Βεζένκοφ έδωσαν στα 17’’ προβάδισμα στους «ερυθρόλευκους». Στην τελευταία επίθεση ο Λόνι Γουόκερ αστόχησε και έτσι η νίκη πήγε στον Ολυμπιακό με 95-94.

Μεγάλος MVP της αναμέτρησης ήταν ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος σε 20’ σημείωσε 23 πόντους, έχοντας παράλληλα και 5 ριμπάουντ (τα 4 επιθετικά). Άξιοι συμπαραστάτες του ήταν οι Βεζένκοφ (23 π., 10 ριμπ., 2 ασίστ), Ντόρσεϊ (18 π., 5 ριμπ., 5 ασίστ, 1 κλεψ.) και Γουόρντ (6 π., 2 ριμπ., 8 ασίστ).

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο Βεζένκοφ προχώρησε σε δηλώσεις λέγοντας: «Παίξαμε άσχημα στην άμυνα, έχουμε πολλά να βελτιώσουμε, υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Είναι καλύτερο να μαθαίνει κανείς κερδίζοντας. Στο φινάλε, όμως, παίξαμε καλύτερη άμυνα».

Από τη μεριά του, ο κόουτς Μπαρτζώκας ανέφερε: «Πρώτα απ’ όλα, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους οπαδούς μας που ταξίδεψαν από την Ελλάδα για να μας υποστηρίξουν. Τουλάχιστον, παρόλο που δεν παίξαμε καλά, τούς δώσαμε τη χαρά της τελικής νίκης. Ήταν ένα “τρελό” παιχνίδι. Η Μακάμπι άξιζε εξίσου να το κερδίσει, αλλά στο τέλος σκοράραμε -αν δεν κάνω λάθος- 30 πόντους στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Είχαμε συνολικά 26 ασίστ -16 μόνο στο β’ ημίχρονο- και καταφέραμε να «τρέξουμε» ένα 11-0 στο φινάλε για να πάρουμε τη νίκη. Στο τέλος, χρειαζόμασταν δύο-τρεις μεγάλες αμυντικές αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας φάσης πάνω στον Γουόκερ, και τις εκτελέσαμε σωστά. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή τη νίκη. Στην EuroLeague κάθε παιχνίδι μετράει. Χρειαζόμαστε να επιστρέψουν οι καλοί μας αμυντικοί, γιατί σε αυτό το σημείο πρέπει να δείξουμε μεγάλη βελτίωση».

Όσον αφορά το Μπάγερν – Ολυμπιακός, ο Έλληνας τεχνικός μιλώντας στο πλαίσιο της Media Day αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στους παίκτες που μπήκαν και πάλι στην αποστολή, στον αρχηγό Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος αναμένεται να απουσιάσει, αλλά και στη μεταγραφολογία. Πιο αναλυτικά είπε:

«Έχουμε τρεις προσθήκες στην 12άδα σε σχέση με το ματς του Βελιγραδίου και αυτό πολλές φορές λέει πολλά πράγμα αλλά την ίδια στιγμή και τίποτα. Πρέπει να παίξουμε καλά, είναι μια έδρα που πέρυσι χάσαμε. Μια ομάδα που παίζει πιο καλή άμυνα σε σχέση με πέρυσι και με βάση το ρόστερ που έχει τώρα. Μια ομάδα που πρέπει αν είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις»

Για τον Παπανικολάου: «Θα ταξιδέψει μαζί μας, αλλά μένει να δούμε πως θα δοκιμάσει και θα είναι. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Χτύπημα στον τετρακέφαλο απο γόνατο. Ελπίζω να μην τον αφήσει έξω».

Για Μπάγερν: «Κάθε φορά πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Πέρυσι με Έντουαρντς και Νέιπιερ ήταν διαφορετική ομάδα. Φέτος έχει κορμιά στην περιφέρεια, παίζει άμυνα με αλλαγές και πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτό».

Για Μπάτλερ και Ντινγουίντι: «Δεν έχω ζητήσει τίποτα και θέλω να σας πως με βάση με αυτά που διαβάζω από το ξεκίνημα του καλοκαιριού, ένα 5% είχε βάση με ενδιαφέρον από εμάς. Καλώ τον κόσμο να είναι πιο σκεπτικός όταν διαβάζει πως ο Ολυμπιακός έκλεισε παίκτη ή ότι έχει κάνει την τάδε προσφορά».

«Ο… πονοκέφαλος είναι να κερδίζει ο Ολυμπιακός τα ματς. Με όποιο ρόστερ έχει, έχουμε βάθος και αρκετούς παίκτες, το σημαντικό είναι κα κερδίσει ο Ολυμπιακός τα παιχνίδια. Οι τρεις προσθήκες μας διευκολύνουν το έργο».