Μίλαν – Ίντερ: Παίζει… ρέστα με αποδόσεις «όνειρο»! ⚔️🔥

Το Μιλάνο «κόβεται» στα… δύο, με το ντέρμπι Μίλαν – Ίντερ να δεσπόζει για την 28η αγωνιστική της Serie A. Ουσιαστικά είναι η τελευταία ευκαιρία για τους «ροσονέρι» να μπουν ξανά γερά στη διεκδίκηση του τίτλου. Εξάλλου η απόσταση που τους χωρίζει από την Ίντερ είναι στους 10 βαθμούς και αναμένουμε μια δυνατή «μονομαχία» στο κουπόνι.

Πρόκειται για ένα από τα πιο εμπορικά ντέρμπι όχι μόνο στο ιταλικό πρωτάθλημα, αλλά και παγκοσμίως, που συνήθως προσφέρει συγκινήσεις και κρίνεται στις… λεπτομέρειες. Μπορεί η Ίντερ να είναι το αφεντικό στο φετινό «μαραθώνιο», ωστόσο η Μίλαν έχει πάρει τον… αέρα της «αιώνιας» αντιπάλου τα τελευταία χρόνια, με 4/6 νίκες απέναντί της στα πιο πρόσφατα, ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο στοίχημα.

ΜΙΛΑΝ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΝΤΕΡ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 13.00 1.03

Μίλαν – Ίντερ αποδόσεις

Η Μίλαν έβαλε φρένο στο μίνι αρνητικό σερί κερδίζοντας 2-0 στην έδρα της Κρεμονέζε την προηγούμενη αγωνιστική. Ήταν το δεύτερο συναπτό διπλό για το σύνολο του Αλέγκρι ύστερα από τις δύο απανωτές εντός έδρας γκέλες.

Όσον αφορά στην Ίντερ, πάει… τρένο στο πρωτάθλημα και προσπαθεί να ρεφάρει τον απρόσμενο αποκλεισμό από την Μπόντο Γκλιμτ στο Τσάμπιονς Λιγκ. Συγκεκριμένα, οι «νερατζούρι» μετρούν 8 συνεχόμενες νίκες στη Serie A κι έχουν βάλει πλώρη για άμεση επιστροφή στην κορυφή του βάθρου. Από τους βασικούς λόγους που προσφέρεται οριακό φαβορί από τις στοιχηματικές εταιρείες.

Η Μίλαν είναι αναγκασμένη να ρισκάρει, ρεαλιστικά δεν θα έχει άλλη ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά από τη συμπολίτισσά της, οπότε περιμένουμε να κατέβει με επιθετική προσέγγιση με τις αγορές των γκολ να δίνονται σε ικανοποιητικές αποδόσεις.

Συνήθως τα ντέρμπι ανάμεσα στις δύο ομάδες κρίνονται στο… όριο, με την ένταση να ανεβαίνει και τις κάρτες να βρίσκονται στο προσκήνιο. Τη δεδομένη χρονική περίοδο η Ίντερ είναι σε καλύτερη κατάσταση, όμως η Μίλαν ουσιαστικά παίζει το τελευταίο της… χαρτί και περιμένουμε να διευρύνει την ευνοϊκή παράδοση απέναντι στους «νερατζούρι».

Στρεφόμαστε στ’ αριστερά μαζί με υψηλό line σε κάρτες, κόρνερ και τουλάχιστον ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο επιλέγοντας ένα δυνατό bet builder. Επιπλέον έχουμε ξεχωρίσει ορισμένα ειδικά σε ελκυστικές αποδόσεις.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΙΛΑΝ OVER 1,5 ΓΚΟΛ 3.00 ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ Ο ΛΕΑΟ 3.25 OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ 4.50 1Χ+OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ+OVER 3,5 ΚΑΡΤΕΣ+OVER 0,5 ΓΚΟΛ ΣΤΟ 1ο ΗΜ. 7.00 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ: ΝΑΙ 3.20

Μίλαν – Ίντερ κανάλι

Το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στη Μίλαν και την Ίντερ μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Cosmote Sport 2 HD. Φυσικά, ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις το βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.