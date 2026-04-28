Μαζικές αποχωρήσεις στον Παναθηναϊκό

Πάμε για νέα… κοσμογονία στον Παναθηναϊκό. Για ακόμη μια φορά τα τελευταία χρόνια, το «τριφύλλι» ετοιμάζεται να αλλάξει τα πάντα, με την ελπίδα να επιστρέψει εκεί που ανήκει.

Οι σαρωτικές αλλαγές που προμηνύονται δεν αφορούν μόνο στην επικείμενη αποχώρηση του Ράφα Μπενίτεθ, αλλά και σε αρκετούς παίκτες του υπάρχοντος ρόστερ.

Τέσσερις είναι οι περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που βλέπουν το μέλλον τους στα «πράσινα» να είναι τουλάχιστον αβέβαιο. Ξεκινάμε από τον Φακούντο Πελίστρι. Αδιαμφισβήτητη η ποιότητά του, όμως μιλάμε για έναν παίκτη του οποίου η σχέση με τους τραυματισμούς είναι πολύ πιο στενή από αυτή με τα αντίπαλα δίχτυα.

Επόμενος της λίστας ο Άνταμ Τσέριν, που έχει μείνει στάσιμος τα τελευταία χρόνια. Σίγουρα θα υπάρξει επίσης και ανανέωση στους σέντερ φορ, με τους Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς να βρίσκονται με τον ένα πόδι εκτός Παναθηναϊκού.

Φυσικά, ο σύλλογος θα κοιτάξει να λύσει τη συνεργασία του με τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές με τον πιο ανώδυνο και συμφέροντα τρόπο. Ιδανικά με πωλήσεις. Όμως η κατάσταση είναι τόσο κρίσιμη που δεν αποκλείεται μέχρι και να σπάσει τα συμβόλαιά τους.