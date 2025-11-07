Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ: Αγγλικό «κλάσικο» με… τρελές αποδόσεις

Τείνει να εξελιχθεί σε ένα ιδιότυπο αγγλικό «κλάσικο» όταν η Μάντσεστερ Σίτι αντιμετωπίζει τη Λίβερπουλ. Αυτή η αναμέτρηση προφανώς και αποτελεί την κορυφαία στο κυριακάτικο κουπόνι και δεν ξέρουμε από πού να την πρωταπιάσουμε. Μιλάμε, άλλωστε, για δύο από τους πιο επιτυχημένους συλλόγους στο Νησί τα τελευταία χρόνια.

Για την ώρα, στη βαθμολογία Πρέμιερ Λιγκ ψάχνουν ποια από τις δύο θα… σταματήσει την Άρσεναλ. Νωρίς ακόμα και οι διαφορά από τους «γκάνερς» μπορεί να καλυφθεί. Οι γηπεδούχοι απέχουν έξι πόντους, ενώ οι φιλοξενούμενοι επτά. Έχουμε ακόμα να δούμε πολλά στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ 5.00

Αμφότεροι οι αντίπαλοι είχαν μεσοβδόμαδες υποχρεώσεις στο Τσάμπιονς Λιγκ. Οι «πολίτες» επικράτησαν άνετα με 4-1 της Ντόρτμουντ και παραμένουν αήττητοι στη League Phase (3-1-0). Αυτό ήταν και το τρίτο διαδοχικό παιχνίδι που σκοράρουν τρία γκολ και πάνω.

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ 7.50

Οι «ρεντς» από την άλλη είχαν πιο δύσκολο έργο, τουλάχιστον στα χαρτιά. Παρότι νίκησαν μόλις με 1-0 τη Ρεάλ Μαδρίτης, δεν άφησαν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης στο χορτάρι. Μοιάζει να έχουν βγει από τον… βούρκο με τις συνεχόμενες ήττες, μιας και μετράνε δύο σερί τρίποντα.

Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ στοίχημα

Με εξωγήινο Χάαλαντ

Ας δούμε αυτή τη σπουδαία μονομαχία και από τη σκοπιά των στατιστικών. Η Μάντσεστερ Σίτι με 20 τέρματα διαθέτει την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα. Επιπλέον, έπειτα από δέκα αγωνιστικές τη συναντάμε δεύτερη στα xG που παράγει (18,0) και στις σημαντικές ευκαιρίες που δημιουργεί (33). Αναπάντεχη πρωτιά και στις δύο κατηγορίες έχει η Κρίσταλ Πάλας.

Ακρογωνιαίος λίθος στην καλοκουρδισμένη μηχανή του Πεπ Γκουαρδιόλα, ο Έρλινγκ Χάαλαντ. Ο Νορβηγός μοιάζει και πάλι με εξωγήινο, αφού έχει σκοράρει 18 γκολ με τους «πολίτες» για φέτος. Μάλιστα, βρήκε δίχτυα σε οκτώ από τα δέκα ματς για την Πρέμιερ Λιγκ που αγωνίστηκε.

Η «αχίλλειος πτέρνα»

Η Λίβερπουλ δείχνει να πληρώνει το άσχημο Οκτώβριο που πραγματοποίησε. Οι αριθμοί της έπεσαν αισθητά σε κατηγορίες που θα την περίμενες να… κάνει κουμάντο. Ζήτημα για τον Άρνε Σλοτ το ότι δεν έχει καταφέρει ακόμα να προσαρμοστεί ο Αλεξάντερ Ίσακ. Πολλά τα εκατομμύρια που δαπανήθηκαν, ως εκ τούτου πολλές και οι απαιτήσεις.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό που «πληγώνει» τους «ρεντς» αποτελούν οι βαθιές μπαλιές. Φέτος στην Πρέμιερ, οι αντίπαλες ομάδες τους χτυπάνε εκεί, έχοντας εντοπίσει την αδυναμία τους. Αν και αυτό το στυλ δεν έχει οδηγήσει σε άμεσο κίνδυνο, αποδιοργανώνει την άμυνα και εν τέλει προκύπτουν επικίνδυνες καταστάσεις.

Μυρίζει γκολ στο «Έτιχαντ»

Όπως είναι φυσικό, τα ματς των δύο αυτών «γιγάντων» έχουν προσφέρει ανά τα χρόνια άφθονο θέαμα και γκολ. Καμία έκπληξη δεν προκαλεί πως σημειώθηκαν τρία τέρματα και πάνω στα δέκα τελευταία τους ραντεβού στο «Έτιχαντ». Επιπλέον, τα προγνωστικά γκολ γκολ επιβεβαιώθηκαν σε οκτώ περιπτώσεις σε αυτό το διάστημα.

Ωστόσο, στα τέσσερα πιο πρόσφατα ανεξαρτήτως έδρας, σε όλα μπήκαν κάτω από τρία. Πάντως, το τελευταίο 0-0 που είδαμε σε αυτό το ζευγάρι συνέβη το… μακρινό 2018 στο «Άνφιλντ».

Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ αποδόσεις

Ώρα να ρίξουμε την απαραίτητη ματιά στις αποδόσεις του παιχνιδιού. Σύμφωνα με τη Stoiximan ως φαβορί φιγουράρει η Σίτι με 1.90. Η ισοπαλία προσφέρεται στο 3.90 και λίγο πιο χαμηλά βρίσκουμε το διπλό (3.75).

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 1.90 3.90 3.75

Αλίμονο αν το line στα γκολ δεν έμπαινε στο 3,5. Όπως θα δείτε το Over 3,5 πληρώνει 2.15 την ίδια ώρα που το Under έχει 1.72. To G/G προσφέρεται στο πολύ χαμηλό 1.44, αντίθετα με το N/G στο 2.67.

Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ ειδικά στοιχήματα

Φτάσαμε, λοιπόν, στην πιο… πιπεράτη ενότητα, εκείνη με τα ειδικά στοιχήματα. Πέρα από τα κλασικά σημεία στα προγνωστικά πρέμιερ λιγκ, όλοι αναζητούμε το διαφορετικό, το πιο εξεζητημένο. Παρακάτω θα βρείτε τα ειδικά που ξεχωρίσαμε για τη σπουδαία αυτή αναμέτρηση.

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ 3.30

OVER 1,5 ΣΕ ΚΑΘΕ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 3.40

ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ Ο ΕΡΛΙΝΓΚ ΧΑΑΛΑΝΤ 3.75

ΣΚΟΡ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ: 2-2 4.70

Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ κανάλι

Τώρα σας ακούμε και ρωτάτε «πού θα δω το Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ;». Μην αγχώνεστε, διότι το πρόγραμμα tv της Kingbet έχει την απάντηση. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την αγγλική «τιτανομαχία» (09/11, 18:30) από το Novasports Premier League.