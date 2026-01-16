Λειψία – Μπάγερν Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (17/01)

Λειψία – Μπάγερν live stream στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής στην Bundesliga.

Όλοι ξέρουμε ότι η Μπάγερν Μονάχου κάνει πλάκα στο γερμανικό πρωτάθλημα. Η Λειψία έχει την ευκαιρία στο αποψινό πρόγραμμα αγώνων να βάλει ένα… φρένο στην πορεία των Βαυαρών. Δύσκολο το έργο της με τη μεταξύ τους σύγκρουση να αναμένεται σφοδρή.

Ποιο κανάλι δείχνει Λειψία εναντίον Μπάγερν;

Το Λειψία – Μπάγερν live streaming θα λάβει χώρα το Σάββατο 17 Ιανουαρίου (19:30) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του NOVASPORTS 3HD.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Λειψία – Μπάγερν Σάββατο 17 Ιανουαρίου – 19:30 NOVASPORTS 3HD

Πώς θα δω Live Streaming το Λειψία – Μπάγερν;

Μπαίνοντας στο site της Kingbet, μπορείς να δεις το Λειψία – Μπάγερν καναλι μέσα από τα παρακάτω link, κάνοντας εγγραφή και μία πρώτη κατάθεση (έστω και την ελάχιστη).