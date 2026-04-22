Κοντά σε ομάδα του Big4 ο Σάλιακας!

Ο Μανώλης Σάλιακας έχει κάνει το… μερτικό του στη Γερμανία. Και με το παραπάνω. Η μεταγραφή του από τον ΠΑΣ Γιάννινα στη Ζανκτ Πάουλι έχει στεφθεί με απόλυτη επιτυχία για όλες τις πλευρές.

Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, δεν θα παραμείνει για πολύ στο Αμβούργο. Το συμβόλαιό του λήγει τον προσεχή Ιούνιο και εκτός απροόπτου δεν θα ανανεώσει.

Ο 29χρονος δεξιός μπακ έχει απόλυτη ελευθερία να ζυγίσει τις επιλογές του όσον αφορά στον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Αυτή τη στιγμή, το όνομά του μετράει ιδιαίτερα στη Γερμανία, αλλά φυσικά στο προσκήνιο υπάρχει και ο επαναπατρισμός. Τον περασμένο Ιανουάριο υπήρξαν, μάλιστα, και επαφές με την ΑΕΚ. Τότε, δεν προχώρησε κάτι, αλλά ουδείς μπορεί να αποκλείσει το παραμικρό για το μέλλον μιας και ο Σάλιακας, ειδικά ως ελεύθερος, αποτελεί μια πολύ ελκυστική επιλογή.