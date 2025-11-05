Κόνφερενς Λιγκ 2025-26: Οι αποδόσεις του πρώτου σκόρερ⚽

Η φετινή League Phase του Κόνφερενς Λιγκ βρίσκεται σε εξέλιξη. Πραγματικά φαντάζει πολύ δύσκολο να κάνεις προβλέψεις για την ομάδα που θα κατακτήσει τον τίτλο. Εξάλλου, είναι γνωστό πως η διοργάνωση ενδείκνυται για εκπλήξεις. Εδώ στην Ελλάδα το γνωρίζουμε καλά αυτό.

Εξίσου αμφίρροπα και τα προγνωστικά που αφορούν τον πρώτο σκόρερ. Σε αυτό καταλήγουμε με όσα έχουμε παρακολουθήσει προς ώρας. Πολλοί οι ποδοσφαιριστές που είναι ικανοί να πρωταγωνιστήσουν και να αναδείξουν το ταλέντο τους.

Πάντως, με την παρουσία της ΑΕΚ θα αναρωτιέστε σίγουρα αν υπάρχει και κάποιος παίκτης της στη λίστα. Τι περιμένουμε λοιπόν; Πάμε να δούμε τις αποδόσεις για τον πρώτο γκολτζή του Κόνφερενς Λιγκ.

Conference League 25-26 αποδόσεις νικητή φαβορί

Ο άνθρωπος που «πλήγωσε» την Ένωση

Νούμερο ένα φαβορί αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος που η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς γνώρισε πολύ καλά. Ο Φράνκο Κοβάσεβιτς σκόραρε χατ τρικ στη νίκη της Τσέλιε επί της Ένωσης (3-1) και βρίσκεται πρώτος στη σχετική λίστα.

Αποτελεί τον μοναδικό ποδοσφαιριστή που έχει σκοράρει πάνω από δύο τέρματα, με το κοντέρ να έχει γράψει πέντε! Ως συνέπεια τον συναντάμε πρώτο φαβορί με 2.75 στη Stoiximan.

Δεύτερος ο Κιν

Μπορεί να μην έχει αγωνιστεί ακόμη ούτε λεπτό στη διοργάνωση, αλλά ο Μόιζε Κιν φιγουράρει ως δεύτερο φαβορί στη λίστα. Ο 25χρονος επιθετικός της Φιορεντίνα προσφέρεται στο 7.50, με την ομάδα του να είναι πρώτη στη League Phase.

Αν κρίνουμε από τις πιθανότητες των Ιταλών να φτάσουν μακριά στο Κόνφερενς Λιγκ, τότε ο ίδιος κάποια στιγμή ενδεχομένως να «ξεμπουκώσει». Συνεπώς, δικαιολογημένα κάποιοι δελεάζονται με την απόδοσή του…

Η αγγλική τριπλέτα

Τα έχουμε πει πολλές φορές, όταν συμμετέχει αγγλική ομάδα σε διασυλλογική διοργάνωση εξ ορισμού θεωρείται φαβορί. Ως εκ τούτου, οι παίκτες της θα βρίσκονται ψηλά στις αποδόσεις.

Και εδώ, η Κρίσταλ Πάλας έχει τριπλή εκπροσώπηση, με τους Ματετά, Ενκέτια και Σαρ να συμπληρώνουν την πρώτη 5άδα. Οι τιμές τους 8.50, 13.00 και 15.00 αντίστοιχα. Και η λογική προστάζει πως το σενάριο να πέσουν κι άλλο είναι κάτι παραπάνω από πιθανό.

Η «κιτρινόμαυρη» παρουσία

Πού συναντάμε όμως τον πρώτο παίκτη της ΑΕΚ; Για να τον βρούμε, πρέπει να πάμε στην έβδομη θέση, εκεί όπου τοποθετείται ο Λούκα Γιόβιτς. Ο Σέρβος επιθετικός με ένα γκολ έως τώρα στον ενιαίο όμιλο «πληρώνει» στο 20.00.

Συνυπολογίζοντας την εμπειρία του και το γεγονός πως η Ένωση μπορεί να πάει μακριά τη «βαλίτσα» στη διοργάνωση, τότε δεν αποκλείεται το 20.00 να γίνει 7.00, 6.00, 5.00 και ούτω καθεξής…