Κλείδωσε ο Μπενίτεθ, αυτά τα πέντε αλλάζει άμεσα

panathinaikos metagrafes

Οι αποφάσεις του Ισπανού τεχνικού ενόψει των μεταγραφών του Ιανουαρίου

Νέα ήττα για τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα που παραμένει πίσω από τον Λεβαδειακό που ακόμα και αν νικήσει το εξ αναβολής με τον ΟΦΗ δεν θα αλλάξει κάτι στη βαθμολογία Σούπερ Λιγκ. Και το πρόβλημα δεν είναι η ήττα από τον ΠΑΟΚ αλλά η εικόνα των πράσινων που έδειξαν ανήμποροι να κοντράρουν τον «δικέφαλο του Βορρά».

Και αυτό είναι και πρόβλημα των παικτών με τον Μπενίτεθ να έχει εντοπίσει τα πάντα. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε με αριστερό μπακ τον Καλάμπρια και δεξί μπακ τον Γεντβάι σε ένα τόσο κρίσιμο ματς με τον ΠΑΟΚ και στον άξονα των χαφ είχε Σιώπη, Τσιριβέγια, Μπακασέτα.

Ναι υπάρχουν τραυματίες αλλά και ο Μπενίτεθ σταθερά δεν υπολογίζει κάποιους παίκτες όπως πχ ο Μλαντένοβιτς. Όμως αυτό έχει περάσει στο παρελθόν. Πάμε να σας πω την επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό ο οποίος θα αλλάξει δραστικά τον Γενάρη.

Έχουμε και λέμε:

Ο Τεττέη μπαίνει άμεσα στις προπονήσεις
Θα αποκτηθεί από τώρα αριστερό μπακ
Θα αποκτηθεί από τώρα τερματοφύλακας
Θα αποκτηθεί από τώρα box2box μέσος
Θα αποκτηθεί από τώρα εξτρέμ

Ταυτόχρονα αν βρεθεί και στόπερ θα γίνει προσθήκη και στόπερ. Ο Παναθηναϊκός πάει για extreme make over από τον Γενάρη με σκοπό να το ολοκληρώσει το καλοκαίρι.

Και τι θα γίνει με την ευρωπαϊκή λίστα; Μίνιμουμ οι 3 αλλαγές (τερματοφύλακας, αριστερός μπακ και επιθετικός) και θα δούμε αν εκτός από το έλα θα υπάρξουν και περισσότερα φύγε…

