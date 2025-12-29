Και Τσιμίκα και Φορτούνη!💣

Πώς μπορεί να γίνει το κόλπο γκρόσο στον Ολυμπιακό!

Κάπου το πήρε το μάτι μου και είπα να το ψάξω λίγο παραπάνω. Σας είχα γράψει στο παρελθόν ξεχωριστά για τις δύο περιπτώσεις. Και για επιστροφή Φορτούνη (δεδομένα το καλοκαίρι) και για επιστροφή Τσιμίκα.

Και τι έψαξα τώρα. Μήπως ο Ολυμπιακός πάει να κάνει το κόλπο γκρόσο από τον Γενάρη. Να βάλει δύο Έλληνες στην μηχανή του που και το ταλέντο έχουν και θα μπουν άμεσα στο ρόστερ και ξέρουν τι εστί Ολυμπιακός.

Πάμε να σας πω λίγο τα δεδομένα στις μεταγραφες ολυμπιακος. Ο Φορτούνης μένει ελεύθερος το καλοκαίρι από την Αλ Καλίτζ. Όπερ σημαίνει πως από 1η Γενάρη έχει δικαίωμα να υπογράψει όπου θέλει ως ελεύθερος. Όμως αν ο Ολυμπιακός πει πως τον θέλει από τώρα (στη θέση του Καμπελά πχ στο ρόστερ), τότε νομίζω θα βρεθεί η χρυσή τομή με την Αλ Καλίτζ.

Για τον παίκτη δε το συζητάω καν. Είναι έτοιμος να επιστρέψει και… χθες στον Ολυμπιακό.

Στην περίπτωση του Τσιμίκα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Πρώτον γιατί ναι μεν στην Ρόμα δεν υπολογίζεται για την ώρα αλλά και γιατί ειναι δανεικός από τη Λίβερπουλ. Άρα θα χρειαστεί διπλή διαδικασία.

Δεν την αποκλείω και σίγουρα θα γίνουν, αν δεν έχουν ήδη γίνει, διερευνητικές συζητήσεις αρχικά με τον παίκτη αν θα ήθελε να επιστρέψει στον Ολυμπιακό και στη συνέχεια με τη Λίβερπουλ.

Εγω δεν την αποκλείω τη διπλή κίνηση του Ολυμπιακού ο οποίος βλέπει πως θα έχει μια δύσκολη σεζόν εντός συνόρων και θα ήθελε να ενισχυθεί εκεί που πονάει. Όσο για τον Μεντιλίμπαρ; Να ξέρετε πως έχει θετική άποψη και για τους δύο και δεν θα χρειαστεί έξτρα πειθώ για τις συγκεκριμένες κινήσεις.