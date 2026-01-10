Ίντερ – Νάπολι Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (11/01)

Ίντερ – Νάπολι live stream στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Serie A.

Από τα πιο δυνατά παιχνίδια στο πρόγραμμα αγώνων είναι αναμφίβολα το Ίντερ – Νάπολι. «Νερατζούρι» και «παρτενοπέι», δύο από τους βασικούς διεκδικητές του τίτλου στην Ιταλία, διασταυρώνουν τα ξίφη τους.

Ποιο κανάλι δείχνει Ίντερ εναντίον Νάπολι;

Το Ίντερ – Νάπολι live streaming θα λάβει χώρα την Κυριακή 11 Ιανουαρίου (21:45) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του COSMOTE SPORT 2HD.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Ίντερ – Νάπολι Κυριακή 11 Ιανουαρίου – 21:45 COSMOTE SPORT 2HD

Πώς θα δω Live Streaming το Ίντερ – Νάπολι;

