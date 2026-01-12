Η Τρίτη έχει Νιούκαστλ – Μαν. Σίτι με 0% γκανιότα και Over στα δίποντα του Γιάννη από την Elabet

Νιούκαστλ και Μάντσεστερ Σίτι διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο «St James’ Park», στο πρώτο παιχνίδι των ημιτελικών του EFL Cup, σε ένα ζευγάρι που έχει δημιουργήσει μία ιδιαίτερη κόντρα τα τελευταία χρόνια και σπάνια μένει χαμηλά σε ένταση. Οι γηπεδούχοι συνεχίζουν την υπεράσπιση του τίτλου τους, εκείνου που έβαλε τέλος σε αναμονή δεκαετιών, και ξέρουν ότι σε τέτοιου τύπου νοκ άουτ βραδιές το St James’ Park μπορεί να γείρει το ζευγάρι.

Στο φετινό μονοπάτι μέχρι τα ημιτελικά οι γηπεδούχοι απέκλεισαν Μπράντφορντ, Τότεναμ και Φούλαμ, με σταθερότητα, καθαρό πλάνο και την αίσθηση ότι σε αυτά τα ματς δεν «σπάνε» εύκολα.

Και στο πρωτάθλημα, η φόρμα τους κουμπώνει: τρεις νίκες και μία ισοπαλία στα τέσσερα τελευταία, ενώ εντός έδρας παραμένουν αήττητοι εδώ και 13 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Απέναντι στη Σίτι ειδικά, το πρόσφατο εντός έδρας παρελθόν τους είναι σαφώς πιο ανταγωνιστικό απ’ ό,τι δείχνει το γενικό μέγεθος των δύο συλλόγων, με αποτελέσματα που κρατούν τη Νιούκαστλ σε ρόλο ομάδας που «μπορεί».

Η Σίτι ταξιδεύει σε πολύ καλή κατάσταση. Αήττητη στα 12 τελευταία παιχνίδια της, με εννέα νίκες και τρεις ισοπαλίες, επιστρέφει στα ημιτελικά του θεσμού έχοντας περάσει Χάντερσφιλντ, Σουόνσι και Μπρέντφορντ. Η προϊστορία «γράφει» παιχνίδια με εκατέρωθεν σκοράρισμα και πολλά σενάρια, κάτι που ενισχύει το επιθετικό πλάνο και σε αυτή την πρώτη μάχη.

Στο Μιλγουόκι, οι Μπακς υποδέχονται τους Τίμπεργουλβς, σε ένα ματς που έχει ξεκάθαρη αγωνιστική ανάγνωση γύρω από το ζωγραφιστό λόγω Γιάννη. Η Μινεσότα βρίσκεται σε εξαιρετικό φεγγάρι, με πέντε νίκες στα έξι τελευταία, και προέρχεται από οριακό 104-103 απέναντι στους Σπερς, όπου γύρισε ματς από μεγάλη διαφορά. Ο Έντουαρντς παραμένει ο παίκτης-κλειδί, όμως συνολικά οι Γουλβς παίζουν με ένταση, τρέχουν όταν βρουν χώρο και ψάχνουν σταθερά πόντους από δεύτερες πηγές.

Στην άλλη πλευρά, ο Γιάννης παραμένει ο απόλυτος άξονας των Μπακς. Ακόμη και στην ήττα στο Ντένβερ ήταν καταλυτικός, με παραγωγή και αποτελεσματικότητα κοντά στο καλάθι, εκεί όπου σπάνια βρίσκει πραγματικό αντίπαλο. Στο σπίτι τους οι Μπακς παίζουν πιο «σφιχτά», αλλά επιθετικά η μπάλα επιστρέφει ξανά και ξανά στο ίδιο σημείο: στις δυναμικές φάσεις του Γιάννη στο ζωγραφιστό.

Στο «Signal Iduna Park», η Ντόρτμουντ θέλει να κρατήσει γερά τη θέση της στη ζώνη του Champions League. Παραμένει αήττητη εντός στο πρωτάθλημα, ενώ επιθετικά σκοράρει με συνέπεια, βρίσκοντας συχνά δεύτερο και τρίτο «κύμα» φάσεων. Η Βέρντερ έρχεται από 0-0 χωρίς τελική στον στόχο και κουβαλά ένα σερί αγώνων χωρίς νίκη, με προβληματική εικόνα στα εκτός έδρας ταξίδια της.

Παρότι σε πρόσφατα ραντεβού έχει βρει τρόπους να δυσκολέψει τη Ντόρτμουντ, το πλαίσιο δείχνει γηπεδούχους με ένταση από νωρίς και με καθαρό πλάνο να «χτίσουν» το τρίποντο από το πρώτο μέρος.

