Η Novibet επέστρεψε και πλήρωσε στοιχήματα της Τράπανι!

Τα οικονομικά προβλήματα «λύγισαν» την Τράπανι που αποβλήθηκε από το ιταλικό πρωτάθλημα ωστόσο η Novibet επέστρεψε τα μακροχρόνια στοιχήματα και πλήρωσε όσα την είχαν εκτός Playoffs.

Η ιταλική ομάδα άρχισε με όνειρα τη σεζόν, πραγματοποιώντας εξαιρετική εκκίνηση στη Serie A με ρεκόρ 10-1, ενώ είχε θετικό ρεκόρ και στο BCL (3-2), ωστόσο τα οικονομικά προβλήματα τη «λύγισαν», σε συνδυασμό με τις κυρώσεις τις οποίες υπέστη.

Ο προπονητής Γιάσμιν Ρέπεσα παραιτήθηκε ωστόσο δεν μπορούσε να αντικατασταθεί καθώς στην ομάδα επιβλήθηκε απαγόρευση αλλαγών, με τον αρχηγό της να εκτελεί χρέη προπονητή, ενώ αγωνιζόταν κανονικά στο παρκέ!

Οι συνεχόμενες αποχωρήσεις άφησαν την Τράπανι με ολοένα και λιγότερους παίκτες, με αποτέλεσμα να έχει μόλις πέντε παίκτες στον αγώνα με τη Χάποελ Χολόν για τους «16» του Basketball Champions League, με τον αγώνα της 6ης Ιανουαρίου να ολοκληρώνεται πρόωρα στο 7’ από τη στιγμή που η ομάδα της Σικελίας είχε μείνει με μόλις έναν παίκτη στο παρκέ.

Η FIBA αποφάσισε την αποβολή της Τράπανι από τη συνέχεια της διοργάνωσης καθώς κατακύρωσε τόσο το πρώτο παιχνίδι, όσο και τη ρεβάνς στους Ισραηλινούς, ενώ την απέβαλλε και η διοργανώτρια αρχή της ιταλικής λίγκας λόγω της έλλειψης παικτών στο ρόστερ της.

Η Νοvibet ωστόσο δεν άφησε με άδεια χέρια τους παίκτες που είχαν τοποθετήσει μακροχρόνια στοιχήματα τα οποία αφορούσαν την Τράπανι.

Διευθετήθηκαν με επιστροφή (void) τα στοιχήματα με την Τράπανι «Νικητή Διοργάνωσης» στη Serie A.

Διευθετήθηκαν ως κερδισμένα (won) τα στοιχήματα που την είχαν εκτός Playoffs στο ιταλικό πρωτάθλημα.



