ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Η Novibet επέστρεψε και πλήρωσε στοιχήματα της Τράπανι!

Τα οικονομικά προβλήματα «λύγισαν» την Τράπανι που αποβλήθηκε από το ιταλικό πρωτάθλημα ωστόσο η Novibet επέστρεψε τα μακροχρόνια στοιχήματα και πλήρωσε όσα την είχαν εκτός Playoffs.

Η ιταλική ομάδα άρχισε με όνειρα τη σεζόν, πραγματοποιώντας εξαιρετική εκκίνηση στη Serie A με ρεκόρ 10-1, ενώ είχε θετικό ρεκόρ και στο BCL (3-2), ωστόσο τα οικονομικά προβλήματα τη «λύγισαν», σε συνδυασμό με τις κυρώσεις τις οποίες υπέστη.

Ο προπονητής Γιάσμιν Ρέπεσα παραιτήθηκε ωστόσο δεν μπορούσε να αντικατασταθεί καθώς στην ομάδα επιβλήθηκε απαγόρευση αλλαγών, με τον αρχηγό της να εκτελεί χρέη προπονητή, ενώ αγωνιζόταν κανονικά στο παρκέ!

Οι συνεχόμενες αποχωρήσεις άφησαν την Τράπανι με ολοένα και λιγότερους παίκτες, με αποτέλεσμα να έχει μόλις πέντε παίκτες στον αγώνα με τη Χάποελ Χολόν για τους «16» του Basketball Champions League, με τον αγώνα της 6ης Ιανουαρίου να ολοκληρώνεται πρόωρα στο 7’ από τη στιγμή που η ομάδα της Σικελίας είχε μείνει με μόλις έναν παίκτη στο παρκέ.

Η FIBA αποφάσισε την αποβολή της Τράπανι από τη συνέχεια της διοργάνωσης καθώς κατακύρωσε τόσο το πρώτο παιχνίδι, όσο και τη ρεβάνς στους Ισραηλινούς, ενώ την απέβαλλε και η διοργανώτρια αρχή της ιταλικής λίγκας λόγω της έλλειψης παικτών στο ρόστερ της.

Η Νοvibet ωστόσο δεν άφησε με άδεια χέρια τους παίκτες που είχαν τοποθετήσει μακροχρόνια στοιχήματα τα οποία αφορούσαν την Τράπανι.

  • Διευθετήθηκαν με επιστροφή (void) τα στοιχήματα με την Τράπανι «Νικητή Διοργάνωσης» στη Serie A.
  • Διευθετήθηκαν ως κερδισμένα (won) τα στοιχήματα που την είχαν εκτός Playoffs στο ιταλικό πρωτάθλημα.


21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα