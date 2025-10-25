ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Η νέα μεταγραφή της ΑΕΚ!💣

iliopoulos aek

Τι μπορεί να αλλάξει στο κομμάτι του ρόστερ η κίνηση του Νίκολιτς.

Και ξαφνικά τι είδαμε; Ό,τι έκανε ο Ματίας Αλμέιδα αλλά από την ανάποδη. Τον Γκατσίνοβιτς σε ρόλο δεξιού μπακ! Ο Αλμέιδα τον έβαζε ως αριστερό μπακ. Γενικά ο Γκατσίνοβιτς αναδεικνύεται ως ένα πολυεργαλείο στην ΑΕΚ μιας και φαίνεται πως έχει παίξει παντού. Και ο Νίκολιτς τον έχει βάλει και ως δεύτερο φορ και στην κορυφή του ρόμβου.

Τι είπε ο Νίκολιτς για το συγκεκριμένο θέμα; Για το αν υπολογίζει για εκεί τον Γκατσίνοβιτς και αν ήταν μόνο για ξεκούραση του Ρότα.

«Και οι δύο λόγοι. Ο Λάζαρος παίζει συνέχεια, αλλά θέλαμε να δώσουμε χρόνο στον Γκατσίνοβιτς, Ενδεχόμενα να μπορεί να καλύψει αυτή τη θέση. Προέρχεται από τραυματισμό, μπόρεσε να πάρει τα λεπτά που θέλαμε, έδειξε δίψα και όρεξη. Προς το τέλος είχε λαχανιάσει λίγο, δείγμα της επιθυμίας του να τα δώσει όλα».

Εγώ λέω πως από την στιγμή που δεν υπολογίζει τον Οντουμπάτζο ο Νίκολιτς θα βάλει σε αρκετά ματς τον Γκάτσινοβιτς που τον εκτιμά για να του δώσει χρόνο συμμετοχής και ως δεξί μπακ αλλά όχι μόνο.

Γενικά θέλει να τον έχει ως μια έξτρα “μεταγραφή” μιας και ο Σέρβος ταλαιπωρήθηκε από πάρα πολλούς τραυματισμούς φέτος και τώρα έχει επιστρέψει.

Και μιας και σας λέω για επιστροφές κάτι μαθαίνω πως ίσως γυρίσει το μπιφτέκι σε μια άλλη περίπτωση. Θα επανέλθω με περισσότερο ρεπορτάζ όταν θα το επιβεβαιώσω από όλες τις πλευρές.

