Η μέρα που ο Βεζένκοφ συστήθηκε στο ΝΒΑ

Οι Κινγκς επικράτησαν επί των Γουόριορς σε ένα ματς που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα, με τον Σάσα Βεζένκοφ να είναι καθοριστικός για τη νίκη της ομάδας του. Σκόραρε 8 πόντους, πήρε 4 ριμπάουντ και έκανε 2 μπλοκ.

Μπορεί τα νούμερα του να μην ενθουσιάζουν με την πρώτη ανάγνωση, αλλά η συμβολή του στο παιχνίδι και η ευστοχία του προκάλεσαν ενθουσιασμό, ειδικότερα στο twitter. Δείτε παρακάτω κάποια από τα ποστ για τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού:

Safe to say he had a huge impact on the game? pic.twitter.com/jGctOsWLxZ

Coach Brown told Sasha Vezenkov he won’t ever get on him about a ‘bad shot’, because he can be “one of the best shooters out there.”

