Γουόκαπ: Αίτημα που σηκώνει πολλή συζήτηση!

Ο Τόμας Γουόκαπ έχει συνδεθεί άρρηκτα με τον Ολυμπιακό. Στην πορεία του στο Λιμάνι έχει κάνει φανταστικά πράγματα. Και είναι δεδομένο πως θα συνεχίσει να κάνει, αφού, όπως όλα δείχνουν, θα παραμείνει στα «ερυθρόλευκα».

Οι δύο πλευρές μοιράζονται την κοινή επιθυμία για επέκταση της συνεργασίας τους. Θεωρείται δεδομένο πως θα υπάρξει και αύξηση αποδοχών για τον Αμερικάνο με ελληνικό διαβατήριο. Αυτό που είναι άξιο αναφοράς, ωστόσο, είναι ένας… παράδοξος όρος που έχει θέσει επί τάπητος ο παίκτης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες της Kingbet, ο Γουόκαπ ζήτησε να έχει λιγότερο χρόνο συμμετοχής. Προφανώς, ο ίδιος ξέρει καλύτερα τις δυνάμεις του, τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βγάλει στο παρκέ τον καλύτερό του εαυτό.

Ο 33χρονος γκαρντ, άλλωστε, έχει καταπονηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια και θεωρεί πως η πρότασή του θα τον βοηθήσει να δώσει τα μέγιστα στον Ολυμπιακό.