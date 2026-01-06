Φούλαμ – Τσέλσι Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (07/01)

Φούλαμ – Τσέλσι live stream στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Πρέμιερ Λιγκ.

Δεν χορταίνουμε αγγλικό πρωτάθλημα τελευταία στο πρόγραμμα αγώνων με τη δράση να συνεχίζεται. Λονδρέζικο ντέρμπι έχει το αποψινό μενού με «κότατζερς» εναντίον «μπλε». Τι και αν οι δεύτεροι φιγουράρουν ως φαβορί, πρόκειται για επικίνδυνο ματς.

Ποιο κανάλι δείχνει Φούλαμ εναντίον Τσέλσι;

Το Φούλαμ – Τσέλσι live streaming θα λάβει χώρα την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου (21:30) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του NOVASPORTS 2HD.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Φούλαμ – Τσέλσι Τετάρτη 7 Ιανουαρίου – 21:30 NOVASPORTS 2HD

Πώς θα δω Live Streaming το Φούλαμ – Τσέλσι;

