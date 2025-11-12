ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Φέρνει Σέρβο αριστερό μπακ η ΑΕΚ!💣

nikolic aek

Σε ποια θέση παίζει και πώς θα κινηθεί η ΑΕΚ για την απόκτησή του.

Η ΑΕΚ φαίνεται να έχει μπει δυνατά στην αγορά για την ενίσχυσή της τον Ιανουάριο. Και αφού σας έγραψα για τον Τσάπρα έρχομαι να σας δώσω καυτό ονοματάκι για τη θέση του αριστερού μπακ. Ένας παίκτης που θέλει πολύ ο Νίκολιτς, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και δυσκολίες.

Πάμε να σας τα αναλύσω όλα ένα ένα για να ξέρετε τα πάντα γύρω από την νέα περίπτωση που ενδιαφέρει την ΑΕΚ.

Ο λόγος λοιπόν για τον Ναΐρ Τικνιζιάν. Ποιος είναι αυτός; Εγώ θα σας πω. Ο Τικνιζιάν λοιπόν γεννημένος στην Ρωσία έχει φτιάξει την καριέρα του εκεί αλλά το καλοκαίρι αποκτήθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα.

Ήδη ο Τικνιζιάν μετράει 18 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και είναι ο βασικός και αναντικατάστατος αριστερός μπακ του Ερυθρού Αστέρα ο οποίος φυσικά πάει για πρωτάθλημα και δίνει την μάχη του στο Europa League.

Ποιο είναι το πρόβλημα όμως; Ότι το καλοκαίρι υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2028. Και φυσικά ο Ερυθρός Αστέρας θέλει να πάρει το μάξιμουμ από οποιαδήποτε πώλησή του.

Η δυσκολία ανεβαίνει αν αναλογιστεί κανείς πως για τον Τικνιζιάν φαίνεται να μπαίνει στο κόλπο η Πόρτο η Μπενφίκα και η Λανς. Όμως δεν ξέρω ακόμα πόσο και αν έχει προχωρήσει την περίπτωσή του ο Ριμπάλτα και πόσο μπορεί να πιέσει ο Νίκολιτς με τα κονέ του στην Σερβία.

Όπως και να ‘χει ότι η ΑΕΚ βγαίνει εκ νέου στην αγορά για αριστερό μπακ δείχνει πως δεν πήγε πολύ καλά ο σχεδιασμός για την συγκεκριμένη θέση το καλοκαίρι.

