Αυτές τις προσφορές* δεν τις περίμενες στο Φέγενορντ – Παναθηναϊκός!

Οι γεμάτες δράση ημέρες, όσον αφορά τις διασυλλογικές διοργανώσεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, συνεχίζονται, με το Europa και το Conference League να παίρνουν τη σκυτάλη.

Αυτή τη φορά, το ματς με το οποίο καταπιανόμαστε είναι το Φέγενορντ – Παναθηναϊκός, ένα ματς που τα προγνωστικά ποδοσφαίρου είναι εναντίον των «πρασίνων».

Άλλωστε, προέρχονται από την ισοπαλία στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με τον Άρη, ενώ εκτός συνόρων η τελευταία τους υποχρέωση ήταν το εντός έδρας 2-1 από την ολλανδική Γκόου Αχέντ Ιγκλς.

Ομάδα από τη χώρα της τουλίπας θα βρουν απέναντί τους και στην τρίτη «στροφή», με τη Φέγενορντ να παραμένει στο απόλυτο μηδέν, χάνοντας από Μπράγκα (1-0 εκτός έδρας) και Άστον Βίλα (2-0 εντός έδρας).

Φέγενορντ – Παναθηναϊκός με τις καλύτερες προσφορές*

Ματς με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν και πληθώρα από στοιχηματικές προσφορές* ώστε να συνδυάσεις την παρακολούθησή του με στοίχημα.

Εξάλλου, το kingbet.net σε συνεργασία με τις στοιχηματικές εταιρίες, προσφέρει τα κορυφαία έπαθλα της αγοράς με φόντο την προσπάθεια του «τριφυλλιού» να πάρει αποτέλεσμα στο Ρότερνταμ.

Δεν γίνεται λοιπόν να μην συνδυάσεις τον σπουδαίο αγώνα με 1010 δώρα* αλλά και ένα κουπόνι EFOOD μόνο για σένα.

Παράλληλα, με 3000+ 2 μήνες Cosmote TV να γίνονται δικοί σου με ένα κλικ, μόνο κερδισμένος μπορείς να βγεις.

Βέβαια, πώς να αφήσεις τα 600 δώρα* με ένα κλικ, αλλά και τα έπαθλα* που περιέχει η πιο ισχυρή προσφορά γνωριμίας;

Ακόμα, μπορείς να συνδυάσεις τον αγώνα με ένα έπαθλο που δεν βρίσκεις κάθε μέρα, απλά χρησιμοποιώντας τον κωδικό KINGBET200!

Επίσης, στο ημίχρονο η ώρα θα περάσει… νεράκι με τα 465 ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΑ δώρα* αποκλειστικά για σένα!

Τέλος, για να αισθανθείς δυνατός και έτοιμος για τη μεγάλη βραδιά, τσέκαρε και τα ασυναγώνιστα promo codes*!