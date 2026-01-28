Eurovision Ελλάδα 2026: Στοίχημα Φαβορί Αποδόσεις

Ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision είναι σχεδόν δίπλα. Πρώτα όμως πρέπει να περάσουμε από τον εθνικό τελικό Sing For Greece προκειμένου να επιλέξουμε τον ή την καλλιτέχνη που θα μας εκπροσωπήσει.

Αν και εσύ αναρωτιέσαι ποιο θα είναι το τραγούδι της Ελλάδας για τη Eurovision 2026, ποια τα φαβορί και οι αποδόσεις τους και κυρίως πώς παίζεται το στοίχημα σε μουσικά events, μείνε μέχρι το τέλος αυτού του άρθρου για να τα μάθεις όλα.

Πώς θα προκύψει το eurovision 2026 Ελλάδα τραγούδι;

Ο Εθνικός τελικός θα χωριστεί σε τρεις φάσεις. Από τα 28 τραγούδια που διαγωνίζονται, τα 14 θα παρουσιαστούν στον Α’ Ημιτελικό, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου και τα υπόλοιπα 14 στον Β’ Ημιτελικό, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Από κάθε ημιτελικό θα προκριθούν 7 κομμάτια, αποκλειστικά με την ψηφοφορία του κοινού.

Ο τελικός που θα αναδείξει το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision 2026 θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου. Αυτή την φορά όμως, μαζί με την ψηφοφορία του κοινού, θα υπάρχουν και δύο κριτικές επιτροπές: μία ελληνική και μία διεθνής. Μέσω αυτής της διαδικασίας θα προκύψει το εισιτήριο για το νικητήριο τραγούδι.

Ελλάδα Eurovision 2026 – Οι συμμετοχές

Ο φετινός εθνικός τελικός μας έχει διχάσει… μιλάμε για 28 τραγούδια τόσο ξεχωριστά και διαφορετικά μεταξύ τους που δεν ξέρουμε σε ποιο να πρωτο-δώσουμε την αγάπη μας.

Οι συμμετοχές του Α Ημιτελικού

Στον πρώτο ημιτελικό θα ακούσουμε τα παρακάτω τραγούδια

Τραγούδι Καλλιτέχνης The Other Side Alexandra Sieti Drop It THE Astrolabe Aphrodite Desi G Ferto Akylas Parea Evangelia 2nd Chance Παναγιώτης Τσακαλάκος Slipping Away Niya Χάνομαι Marseaux Άλμα Rosanna Mailan Europa STEFI The Songwriter Revery Chaos Dinamiss You & I STYLIANOS Χίλια Κομμάτια Spheyiaa

Οι συμμετοχές του B Ημιτελικού

Στον δεύτερο ημιτελικό θα ακούσουμε τα παρακάτω τραγούδια

Τραγούδι Καλλιτέχνης AGAPI RIKKI Back in the Game GARVIN Labyrinth Mikay Daughters of the Sun (A, E, I, O, U) Μαρίκα Mad About it D3lta ASTEIO ZAF No More Drama KIANNA You Are The Fire Stella Kay Anatello TIANORA Whatcha Doin To Me Victoria Anastasia Set Everything on Fire BASILICA Dark Side of the Moon Good Job Nicly Bulletproof KOZA MOSTRA SABOTAGE! leroybroughtflowers

Eurovision 2026 Ελλάδα – Φαβορί και Αποδόσεις

Τα πράγματα είναι ολοφάνερα εδώ και καιρό. Το κοινό έχει ήδη δείξει ποια τραγούδια έχει ξεχωρίσει και αυτός που παίρνει την πρωτιά μέχρι στιγμής είναι ο Ακύλας. Πολύ κοντά του σε προγνωστικά βρίσκεται και ο Good Job Nicky, στις αποδόσεις της Stoiximan.

Νικητής Εθνικού Τελικού Απόδοση Akylas 1.47 Good Job Nicky 4.00 Marseaux 9.00 Evangelia 15.00 D3lta 45.00 ZAF 50.00

Αν θες κι εσύ να ποντάρεις στον εθνικό τελικό και δεν ξέρεις από που να ξεκινήσεις, μπορείς πάντα να συμβουλευτείς τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες.

Ποιο τραγούδι θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026; – Προγνωστικά

Εάν δεν επισημάνουμε πόσο μεγάλη απήχηση έχει ο Ακύλας με το τραγούδι Ferto θα κοροϊδευόμαστε. Είναι μάλλον και ο λόγος που έχουμε ανέβει μάλιστα τόσο πολύ και στην διεθνή κατάταξη. Ο κόσμος δείχνει να τον έχει ξεχωρίσει κι αυτό φαίνεται, αφού έχει συγκεντρώσει σχεδόν 1,5 εκατομμύριο προβολές στο youtube, ουάου.

Νικητής Ελληνικού Τελικού : Akylas 1.47

Φέτος όλοι οι καλλιτέχνες που διαγωνίζονται είναι πολύ ξεχωριστοί και είναι για όλα τα γούστα. Ο Good Job Nicky μας έχεις αποδείξει αρκετές φορές στο παρελθόν την μουσικότητα και το ταλέντο του. Όπως μας έχει δείξει επίσης πόσο θεαματικό performance μπορεί να κάνει. Αν και οι προσφορές για στοίχημα έχουν δείξει το ξεκάθαρο φαβορί, εμείς θα πούμε ότι μία καλή ευκαιρία είναι το τραγούδι του, Dark Side of the Moon, ποντάρουμε στο ότι θα μας εκπλήξει.

Νικητής Ελληνικού Τελικού: Good Job Nicky 3.50

Συχνές ερωτήσεις για τον τελικό της ελληνικής Eurovision;