Eurovision Ελλάδα 2026: Στοίχημα Φαβορί Αποδόσεις

Ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision είναι σχεδόν δίπλα. Πρώτα όμως πρέπει να περάσουμε από τον εθνικό τελικό Sing For Greece προκειμένου να επιλέξουμε τον ή την καλλιτέχνη που θα μας εκπροσωπήσει.

Αν και εσύ αναρωτιέσαι ποιο θα είναι το τραγούδι της Ελλάδας για τη Eurovision 2026, ποια τα φαβορί και οι αποδόσεις τους και κυρίως πώς παίζεται το στοίχημα σε μουσικά events, μείνε μέχρι το τέλος αυτού του άρθρου για να τα μάθεις όλα.

Πώς θα προκύψει το eurovision 2026 Ελλάδα τραγούδι;

Ο Εθνικός τελικός θα χωριστεί σε τρεις φάσεις. Από τα 28 τραγούδια που διαγωνίζονται, τα 14 θα παρουσιαστούν στον Α’ Ημιτελικό, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου και τα υπόλοιπα 14 στον Β’ Ημιτελικό, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Από κάθε ημιτελικό θα προκριθούν 7 κομμάτια, αποκλειστικά με την ψηφοφορία του κοινού.

Ο τελικός που θα αναδείξει το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision 2026 θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου. Αυτή την φορά όμως, μαζί με την ψηφοφορία του κοινού, θα υπάρχουν και δύο κριτικές επιτροπές: μία ελληνική και μία διεθνής. Μέσω αυτής της διαδικασίας θα προκύψει το εισιτήριο για το νικητήριο τραγούδι.

evangelia eurovision 2026 ελλάδα

Ελλάδα Eurovision 2026 – Οι συμμετοχές

Ο φετινός εθνικός τελικός μας έχει διχάσει… μιλάμε για 28 τραγούδια τόσο ξεχωριστά και διαφορετικά μεταξύ τους που δεν ξέρουμε σε ποιο να πρωτο-δώσουμε την αγάπη μας.

Οι συμμετοχές του Α Ημιτελικού

Στον πρώτο ημιτελικό θα ακούσουμε τα παρακάτω τραγούδια

Τραγούδι Καλλιτέχνης
The Other Side Alexandra Sieti
Drop It THE Astrolabe
Aphrodite Desi G
Ferto Akylas
Parea Evangelia
2nd Chance Παναγιώτης Τσακαλάκος
Slipping Away Niya
Χάνομαι Marseaux
Άλμα Rosanna Mailan
Europa STEFI
The Songwriter Revery
Chaos Dinamiss
You & I STYLIANOS
Χίλια Κομμάτια Spheyiaa

marseaux ελλάδα eurovision 2026

Οι συμμετοχές του B Ημιτελικού

Στον δεύτερο ημιτελικό θα ακούσουμε τα παρακάτω τραγούδια

Τραγούδι Καλλιτέχνης
AGAPI RIKKI
Back in the Game GARVIN
Labyrinth Mikay
Daughters of the Sun (A, E, I, O, U) Μαρίκα
Mad About it D3lta
ASTEIO ZAF
No More Drama KIANNA
You Are The Fire Stella Kay
Anatello TIANORA
Whatcha Doin To Me Victoria Anastasia
Set Everything on Fire BASILICA
Dark Side of the Moon Good Job Nicly
Bulletproof KOZA MOSTRA
SABOTAGE! leroybroughtflowers

zaf ελλάδα eurovision 2026

Eurovision 2026 Ελλάδα – Φαβορί και Αποδόσεις

Τα πράγματα είναι ολοφάνερα εδώ και καιρό. Το κοινό έχει ήδη δείξει ποια τραγούδια έχει ξεχωρίσει και αυτός που παίρνει την πρωτιά μέχρι στιγμής είναι ο Ακύλας. Πολύ κοντά του σε προγνωστικά βρίσκεται και ο Good Job Nicky, στις αποδόσεις της Stoiximan.

Νικητής Εθνικού Τελικού Απόδοση
Akylas
1.47stoiximan
Good Job Nicky
4.00stoiximan
Marseaux
9.00stoiximan
Evangelia
15.00stoiximan
D3lta
45.00stoiximan
ZAF
50.00stoiximan

Αν θες κι εσύ να ποντάρεις στον εθνικό τελικό και δεν ξέρεις από που να ξεκινήσεις, μπορείς πάντα να συμβουλευτείς τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες.

good job nicky ελλάδα eurovision 2026

Ποιο τραγούδι θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026; – Προγνωστικά

Εάν δεν επισημάνουμε πόσο μεγάλη απήχηση έχει ο Ακύλας με το τραγούδι Ferto θα κοροϊδευόμαστε. Είναι μάλλον και ο λόγος που έχουμε ανέβει μάλιστα τόσο πολύ και στην διεθνή κατάταξη. Ο κόσμος δείχνει να τον έχει ξεχωρίσει κι αυτό φαίνεται, αφού έχει συγκεντρώσει σχεδόν 1,5 εκατομμύριο προβολές στο youtube, ουάου.

Νικητής Ελληνικού Τελικού : Akylas
1.47stoiximan

akylas eurovision 2026 ελλάδα

Φέτος όλοι οι καλλιτέχνες που διαγωνίζονται είναι πολύ ξεχωριστοί και είναι για όλα τα γούστα. Ο Good Job Nicky μας έχεις αποδείξει αρκετές φορές στο παρελθόν την μουσικότητα και το ταλέντο του. Όπως μας έχει δείξει επίσης πόσο θεαματικό performance μπορεί να κάνει. Αν και οι προσφορές για στοίχημα  έχουν δείξει το ξεκάθαρο φαβορί, εμείς θα πούμε ότι μία καλή ευκαιρία είναι το τραγούδι του, Dark Side of the Moon, ποντάρουμε στο ότι θα μας εκπλήξει.

Νικητής Ελληνικού Τελικού: Good Job Nicky
3.50stoiximan

Συχνές ερωτήσεις για τον τελικό της ελληνικής Eurovision;

Ο μεγάλος εθνικός τελικός θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.
Ο ελληνικός τελικός της Eurovision 2026 θα λάβει χώρα στον πολυχώρο “Πειραιώς 260”.
Ο ελληνικός τελικός της Eurovision 2026 θα μεταδοθεί απευθείας από το κανάλι της ΕΡΤ και από το ERTFLIX, με υπηρεσίες προσβασιμότητας.
Τον εθνικό τελικό της Eurovision θα παρουσιάσουν ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

