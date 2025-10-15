Επόμενος Πρωθυπουργός Ελλάδα🗳️: Τι λένε οι στοιχηματικές

Από τη στιγμή που το στοίχημα μπήκε στη ζωή μας για τα καλά, δεν υπήρχε περίπτωση οι στοιχηματικές επιλογές να περιοριστούν στα σπορ.

Συνεπώς, δεν προκαλεί εντύπωση πως μολονότι η επόμενη εκλογική διαδικασία είναι καθορισμένη για το 2027 (τουλάχιστον με βάση τις δηλώσεις του πρωθυπουργού και των κυβερνητικών στελεχών), έχουν ήδη κυκλοφορήσει αποδόσεις για επόμενες εκλογές Ελλάδα.

Οι προσφερόμενες μάλιστα επιλογές αλλά και τα προγνωστικά για επόμενο Πρωθυπουργό δεν αφορούν μόνο τον επόμενο «πηδαλιούχο» του κράτους αλλά και τον χρόνο που θα στηθούν οι επόμενες κάλπες.

Φυσικά, δεν γινόταν να λείπουν από τη συζήτηση τα φαβορί για επόμενος Πρωθυπουργός, με την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή να αλλάζει τις ισορροπίες και να μεταβάλει σημαντικά τα δεδομένα στο στοίχημα σε εκλογές.

Τι λένε οι στοιχηματικές για τον επόμενο πρωθυπουργό Ελλάδα

Όπως τονίσαμε παραπάνω, τα προγνωστικά σχετικά με στοίχημα επόμενος πρωθυπουργός δίνουν και παίρνουν, από τη στιγμή που το πολιτικό σκηνικό στη χώρα μας μόνο σταθερό δεν το λες τους τελευταίους μήνες.

Μολονότι η Νέα Δημοκρατία διάγει τον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει χάσει την πρωτοκαθεδρία σαν «καταλληλότερος πρωθυπουργός» από το 2016 που εξελέγη πρόεδρος του κόμματος, αρκετές είναι οι φωνές που ζητούν αλλαγή εδώ και τώρα.

Αυτές βρίσκονται και εκτός Νέας Δημοκρατίας, με έμφαση στην τραγωδία των Τεμπών και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και εντός αυτής, με τον Αντώνη Σαμαρά (πρωτίστως) και τον Κώστα Καραμανλή (δευτερευόντως) να κρατούν την μπαγκέτα της εσωτερικής αντιπολίτευσης.

Αν και, για να είμαστε ειλικρινείς, η στάση του Μεσσήνιου πολιτικού δεν μπορεί να θεωρηθεί εσωτερική αντιπολίτευση μιας και στις 17 Νοεμβρίου 2024 διαγράφηκε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

Για να επιστρέψουμε όμως σε αυτό που μας απασχολεί στο συγκεκριμένο κείμενο, δηλαδή το ζήτημα επόμενος πρωθυπουργός Ελλάδα στοίχημα, οι καλύτερες στοιχηματικές εταιρίες έχουν ήδη βγάλει αποδόσεις για Επόμενο Πρωθυπουργό, στις οποίες μάλιστα παρατηρούνται εκπλήξεις μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

Επόμενος Πρωθυπουργός Ελλάδα Αποδόσεις

Πρώτο φαβορί παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον Έλληνα πρωθυπουργό να έχει καταφέρει κάτι που την προηγούμενη δεκαετία εθεωρείτο αδύνατο. Να εμφανίζεται δηλαδή πάνω από τον «κανένα» στις απαντήσεις για καταλληλότερο πρωθυπουργό.

Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα λοιπόν με την απόδοση του 1.40, το οποίο σαφέστατα δεν αποτελεί μία από τις στοιχηματικές προσφορές που βγάζουν μάτι τη δεδομένη στιγμή όσον αφορά το στοίχημα επόμενος πρωθυπουργός.

Στη δεύτερη θέση βρίσκουμε ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας αλλά και της Κυβέρνησης που πολλοί βλέπουν ως επόμενος πρωθυπουργός Ελλάδα φαβορί.

Ο λόγος για τον Νίκο Δένδια. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και μέχρι το 2023 υπουργός Εξωτερικών δεν κινείται με βάση το προφίλ του «δελφίνου» αλλά σε περίπτωση εσωκομματικών διαδικασιών είναι δεδομένο πως θα κάνει την κίνησή του. Αφήστε που το 3.25, σαν επόμενος πρωθυπουργός απόδοση Ελλάδα, μόνο απαρατήρητο δεν περνάει.

Εντούτοις, η μεγάλη αλλαγή εντοπίζεται στο τρίτο «σκαλοπάτι» στις επόμενος πρωθυπουργός Ελλάδα αποδόσεις. Μέχρι πρότινος, εκεί βρισκόταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, με τον Κρητικό πολιτικό όμως να δέχεται και αυτός «φίλια πυρά» που δεν βλέπουν πώς μπορεί να ξεπεραστεί ο «κάβος» που λέγεται Νέα Δημοκρατία.

Οπότε, με τον τρόπο αυτό αλλά και τη γενικότερη ανυπαρξία της Κεντροαριστεράς προκειμένου να παραχθεί ένας παραγωγικός αντιπολιτευόμενος λόγος, φαίνεται να ανοίγει ο δρόμος για τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρωθυπουργός και πρωταγωνιστής μίας από τις πιο ταραγμένες περιόδους της Γ’ Ελληνικής Δημοκρατίας (2015-2019) ανακοίνωσε προ ολίγων ημερών την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να κάνει το δικό του βήμα για την επάνοδο στην εξουσία, μακριά από την Κουμουνδούρου.

Ο Αλέξης Τσίπρας, από εκεί που βρισκόταν πάνω από το 20.00, πλέον προσφέρεται σε απόδοση 11.00, έχοντας συνεχώς πτωτικές τάσεις.

ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ Κυριάκος Μητσοτάκης 1.40 Νίκος Δένδιας 3.25 Αλέξης Τσίπρας 11.00 Νίκος Ανδρουλάκης 19.00 Ζωή Κωνσταντοπούλου 23.00 Κυριάκος Βελόπουλος 28.00 Αντώνης Σαμαράς 36.00 Σωκράτης Φάμελλος 36.00 Δημήτρης Κουτσούμπας 51.00 Αφροδίτη Λατινοπούλου 71.00 Κώστας Καραμανλής 101.00

Προγνωστικά για Επόμενο Πρωθυπουργό Ελλάδα

Μπορεί οι επόμενες κάλπες να φαίνεται πως δεν θα στηθούν πολύ σύντομα, προβλέψεις όμως γίνονται ένθεν κακείθεν, ανάλογα πάντα με τις πολιτικές πεποιθήσεις του καθενός.

Φαβορί για να κερδίσει και τις επόμενες εκλογές παραμένει, με μεγάλη μάλιστα διαφορά από τον δεύτερο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στοχεύει στο να κάνει και τρίτη θητεία στο Μέγαρο Μαξίμου, κάτι που θα τον αναδείξει ως τον μακροβιότερο πρωθυπουργό της Μεταπολίτευσης.

Ωστόσο, δεν πρέπει να αποκλειστεί η αποχώρησή του σε περίπτωση μιας μεγάλης κρίσης, η οποία όμως δεν θα οδηγήσει τη χώρα σε κάλπες. Σε ένα τέτοιο σενάριο, δεν πρέπει να αποκλειστεί το «δαχτυλίδι» της διαδοχής στον Νίκο Δένδια.

Παράλληλα, με ένα μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας να θεωρεί ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο μοναδικός πολιτικός που τα έβαλε με τους εντός και εκτός συνόρων θεσμούς, είναι απόλυτα λογική η «φασαρία» που έχει κάνει η προαλειφόμενη κάθοδός του στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Αξίζει να σημειωθεί πως η επανεμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού έχει δυσκολέψει τον δρόμο προς την εξουσία για τον Νίκο Ανδρουλάκη, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον Σωκράτη Φάμελλο, τον Κυριάκο Βελόπουλο, τον Δημήτρη Κουτσούμπα και την Αφροδίτη Λατινοπούλου, σύμφωνα πάντα με τις αποδόσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΨΗΦΟΙ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗ Νέα Δημοκρατία 1.10 ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ 10.00 Πλεύση Ελευθερίας 10.00 Ελληνική Λύση 15.00 ΚΚΕ 21.00 ΣΥΡΙΖΑ 31.00 Φωνή Λογικής 67.00 Κίνημα Δημοκρατίας 251.00 ΝΙΚΗ 251.00 Σπαρτιάτες 501.00 ΜέΡΑ25 10001.00 Λαϊκή Ενότητα 1001.00 ΑΝΤΑΡΣΥΑ 5001.00 Οικολόγοι – Πράσινοι 5001.00

Που μπορώ να παίξω στοίχημα επόμενος πρωθυπουργός;

Μπορεί να έχουμε συνηθίσει να παίζουμε στοίχημα στο ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ και γενικότερα στον χώρο του αθλητισμού, ωστόσο ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο παιχνίδι μπαίνει και η πολιτική.

Όλες οι στοιχηματικές πλατφόρμες ασχολούνται πλέον με το στοίχημα πολιτική, προσφέροντας πολλές αγορές σε ελκυστικές αποδόσεις, μαζί με διάφορα ειδικά στοιχήματα που ξεκινούν από το κόμμα που θα επικρατήσει και φτάνουν μέχρι τον αριθμό των κομμάτων που θα μπουν στη Βουλή και τον τόπο καταγωγής του επόμενου πρωθυπουργού.