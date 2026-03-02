ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Επιστροφή έκπληξη στον Παναθηναϊκό

Παναθηναϊκος

Δεδομένα τα βλέμματα όλων στον Παναθηναϊκό είναι καρφωμένα στη Euroleague, το Final Four της Αθήνας και το… τρεμπλ τίτλων. Όμως… των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν και στο «τριφύλλι» ήδη έχουν αρχίσει να σχεδιάζουν την επόμενη σεζόν. 

Και σε αυτή δεν αποκλείεται να έχει θέση και ένας από τους Έλληνες που έχουν τραβήξει τα βλέμματα φέτος.

Ο λόγος για τον Δημήτρη Μωραΐτη, που ηγείται του Ηρακλή, πραγματοποιώντας εξαιρετική σεζόν.

Ο 27χρονος το καλοκαίρι πήγε ως δανεικός στον Γηραιό και έχει εκμεταλλευτεί στο έπακρο αυτή την ευκαιρία, παίζοντας τακτικά και παρουσιάζοντας πολύ μεστή εικόνα. 

Εξακολουθεί να δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028 με τον Παναθηναϊκό και η επιστροφή του καλοκαίρι του 2026 αποτελεί μια περίπτωση που οι «πράσινοι» εξετάζουν σοβαρά για την ενίσχυση του συνόλου τους.

Άλλωστε, μιλάμε για έναν παίκτη που ειδικά στο αμυντικό κομμάτι  μπορεί να προσφέρει σημαντικές λύσεις. Και φυσικά το ελληνικό διαβατήριο έχει κι αυτό τη σημασία του.

Ίσως η παρουσία του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη να κάνει λίγο πιο περίπλοκη την υπόθεση, όμως στον Παναθηναϊκό όλοι οι καλοί χωράνε, ακόμα και κόντρα στα προγνωστικά

