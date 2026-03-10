Έκπληξη με Κοτάρσκι και ομάδα του Big 4

Ο Αλμπάν Λαφόν δεν έχει κερδίσει σε απόλυτο βαθμό την εμπιστοσύνη, ώστε ο δανεισμός του στον Παναθηναϊκό να μετατραπεί σε αγορά, έστω και αν μέχρι πρότινος τα προγνωστικά τον ήθελαν να παραμένει κάτοικος Ελλάδας.

Ο Τσάβες είναι μια βραχυπρόθεσμη λύση και ακόμη δεν έχει πάρει ούτε… μισή συμμετοχή. Ο Κότσαρης δεν φαίνεται να έχει την πλήρη στήριξη του Ράφα Μπενίτεθ.

Φαντάζει απίθανο, δηλαδή, ο Παναθηναϊκός να μην κινηθεί ενεργά για απόκτηση τερματοφύλακα το καλοκαίρι. Και λογικά πάει για βασικότατο τερματοφύλακα.

Είναι γνωστό πως ο διακαής πόθος του Γιάννη Αλαφούζου και των περισσότερων οπαδών της ομάδας δεν είναι άλλος από τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι έχει πέσει και ακόμη ένα οικείο όνομα. Αυτό του Ντομινίκ Κοτάρσκι. Το βήμα του άλλοτε γκολκίπερ του ΠΑΟΚ στο εξωτερικό και την Κοπεγχάγη δεν έχει κυλήσει ιδανικά και δεν αποκλείεται να τον δούμε ξανά στα μέρη μας.

Το σίγουρο είναι ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται «ζεστά» για τον Κροάτη τερματοφύλακα.

Και ο ίδιος δεδομένα δείχνει διατεθειμένος να συζητήσει, δεν κλείνει την πόρτα στο ενδεχόμενο επιστροφής του στην Ελλάδα, ενώ εννοείται πως το «τριφύλλι» μπορεί να του κάνει μια ιδιαίτερα δελεαστική πρόταση.