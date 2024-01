«Έκλεισε» στόπερ ο Ολυμπιακός! Μεγάλη κίνηση (vid)

Ο Ολυμπιακός έχει θέσει ως προτεραιότητα του μεταγραφικού παραθύρου του Ιανουαρίου, την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού. Πέρα από τα διάφορα ονόματα που έχουν γραφτεί, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν οριστικοποιήσει την κίνησή τους.

Λίγες ώρες πριν την κρίσιμη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό για τη ρεβάνς της φάσης των «16» του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (17/1, 21:00), ο Ολυμπιακός προχώρησε, όπως όλα δείχνουν, στην απόκτηση ενός στόπερ.



Σύμφωνα με σχετικό tweet του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Νταβίντ Κάρμο πρέπει να θεωρείται παίκτης των Πειραιωτών, καθώς απομένουν μόνο τα τυπικά: «Ο Ολυμπιακός πλησιάζει στη συμφωνία για την απόκτηση του Νταβίντ Κάρμο από την Πόρτο, σχεδόν τελειωμένο το ζήτημα — ετοιμάζονται τα έγγραφα.

Συμφωνήθηκε αρχικός δανεισμός για τον Κάρμο, που πρόκειται να ταξιδέψει για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφή συμβολαίου».

Ο 24χρονος Πορτογάλος έχει αγωνιστεί 15 φορές με την Πόρτο τη φετινή σεζόν, την ώρα που η χρηματιστηριακή του αξία είναι στα 14 εκατομμύρια ευρώ και το συμβόλαιό του με τους «Δράκους» εξαντλείται το 2027.

Εκτός απροόπτου, θα φορέσει την «ερυθρόλευκη» φανέλα και αναμένεται να αποτελέσει βασικό στέλεχος της οπισθοφυλακής της ομάδας του Κάρλος Καρβαλιάλ.

Όμως, η διοίκηση του Ολυμπιακού, δεν πρόκειται να σταματήσει εδώ, καθώς επιθυμεί την απόκτηση και 2ου στόπερ, με ορισμένους ποδοσφαιριστές να βρίσκονται στο κάδρο.

