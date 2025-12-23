ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Αυτός παίρνει σειρά στον Ολυμπιακό μετά τον Μεντιλίμπαρ

mentilibar olympiakos

Τι γίνεται στους ερυθρόλευκους ενόψει του 2026…

Όχι δεν είναι ο Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινός με αυτά που κάνει το θέμα του θα πάει πολύ πιο μετά στη σεζόν εκτός αν μας προλάβουν οι εξελίξεις και έχουμε πρόταση μέσα στον Γενάρη. Άλλος παίρνει σειρά μετά τον Μεντιλίμπαρ ο οποίος όπως αναμενόταν υπέγραψε μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ποιος είναι αυτός; Ο Ζέλσον Μαρτινς. Ο Μεντιλίμπαρ έχει ζητήσει την παραμονή του παρά το γεγονός ότι ταλαιπωρείται αρκετά συχνά από τραυματισμούς. Ο Πορτογάλος με το τέλος της σεζόν θα έχει κλείσει 2,5 χρόνια στον Ολυμπιακό.

Σε αυτό το διάστημα έχει:
70 ματς
11 γκολ
16 ασίστ

Φέτος μάλιστα έχει συμπληρώσει ήδη 17 ματς με 2 γκολ και 1 ασίστ. Και ως γνωστόν ο Μεντιλίμπαρ δύσκολα αλλάζει τους παίκτες του. Για την ακρίβεια θα ήθελε όσο το δυνατόν λιγότερες αλλαγές στο ρόστερ του.

Για τον Ζέλσον δεν λες ότι τον πήραν και τα χρόνια. Στα 30 του είναι και νομίζω πως θα βρεθεί εύκολα η χρυσή τομή. Αν δεν έχει βρεθεί ήδη. Το μόνο θέμα είναι για πόσα χρόνια θα υπογράψει. Ο Ολυμπιακός θα ήθελε ένα διετές, ο Μαρτίνς ένα τριετές.

Νομίζω η συμφωνία θα κλείσει κάπου στη μέση με ένα 2+1 για να είναι ικανοποιημένες και οι δύο πλευρές.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Ελ Κααμπί που πετυχαίνει γκολάρες στο Κόπα Άφρικα θα επανέλθω όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

