Αυτός ο παιχταράς από το ΝΒΑ κάνει ξανά φαβορί τον Παναθηναϊκό για τη Euroleague!

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, μιας και οι «πράσινοι» δεν αποδίδουν σύμφωνα με τις δυνατότητές τους, ακόμα και σε ματς που είναι αδιαφιλονίκητο φαβορί από τις στοιχηματικές εταιρίες.

Βέβαια, η απόσταση από τις θέσεις που εξασφαλίζουν το πολυπόθητο πλεονέκτημα έδρας στη Euroleague δεν είναι μεγάλη και αυτό που λείπει από τον Παναθηναϊκό είναι η μεγαλύτερη αμυντική ένταση.

Ειδικά στη θέση «4», με τον Παναθηναϊκό να τσεκάρει όλες τις διαθέσιμες επιλογές, κυρίως από το ΝΒΑ, για να βρει τον παίχτη που θα κουμπώσει στα «θέλω» του κόουτς Αταμάν.

Ο παίχτης λοιπόν έχει βρεθεί και, μολονότι δεν πρόκειται για εύκολη περίπτωση, τη δεδομένη στιγμή εμφανίζεται αρκετά κοντά στην πρωτεύουσα.

Ο λόγος για τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε, ο οποίος δεν έχει καταφέρει να βρει τον ρόλο που περίμενε στους Νιου Γιορκ Νικς, πληρώνοντας εν πολλοίς την αδυναμία του να μαρκάρει αποτελεσματικά.

Παράλληλα, έχει μόλις 40% στα σουτ εντός πεδιάς, με όλο αυτό το πακέτο να τον μετατρέπει σε… βαρίδι για την ομάδα του εξαιτίας των 5,5 εκατομμυρίων με τα οποία αμείβεται.

Οι Νικς δεν φαίνονται διατεθειμένοι να δώσουν ακόμα 5,7 εκατομμύρια για την επόμενη σεζόν και στην Ευρώπη έχει σημάνει συναγερμός.

Ο Γιαμπουσέλε δεν περνάει απαρατήρητος από καμία ομάδα και ο Παναθηναϊκός διαθέτει τόσο το βάρος της φανέλας όσο και την οικονομική ευρωστία για να τον φέρει στην Αθήνα και να φτιάξει ένα κυριολεκτικά ανίκητο ρόστερ.

Τέλος, το «τριφύλλι» διαθέτει και τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος προσπαθεί καθημερινά να «ψήσει» τον φίλο του και συμπαίκτη στην Εθνική Γαλλίας να φορέσει τη φανέλα με τα επτά αστέρια.