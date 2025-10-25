ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Αυτός είναι η πρώτη εισήγηση του Μπενίτεθ!🔥

Ο Ισπανός έχει έρθει ήδη με συγκεκριμένη λίστα και προτεραιότητα για τις μεταγραφές του Ιανουαρίου.

Σας τα έχω γράψει. Ο Μπενίτεθ έχει έρθει απόλυτα προετοιμασμένος για τον Παναθηναϊκό. Αυτός και όλη του η ομάδα. Ξέρουν πάρα πολλά και κυρίως ξέρουν τι βελτιώσεις θα χρειαστεί ο Παναθηναϊκός.

Και εγώ έρχομαι να σας αποκαλύψω ποια είναι η προτεραιότητά του για τον νέο Παναθηναϊκό. Ποια θα είναι η πρώτη του μεταγραφή τον Γενάρη. Μία θέση που μόνο εύκολη δεν είναι βέβαια. Ο Μπενίτεθ λοιπόν τι έχει διαπιστώσει; Πως ο Παναθηναϊκός έχει άμεση ανάγκη από τερματοφύλακα.

Ο Λαφόν αποκτήθηκε για να γίνει σταδιακά νούμερο ένα στον Παναθηναϊκό αλλά αμφιβάλλουν πλέον όλοι αν μπορεί να σταθεί και ως δεύτερος. Το μόνο θετικό στην περίπτωσή του είναι πως είναι δανεικός.

Και φυσικά υπάρχει και ο Ντραγκόφσκι. Παίκτης για το καλύτερο αλλά και για το χειρότερο στο ίδιο ματς. Ειδικά μετά το περσινό ματς με τον Πανσερραϊκό ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού δείχνει μια έφεση στην γκέλα.

Και ο Μπενίτεθ θεωρεί πολύ σημαντικό για το παιχνίδι του την θέση του τερματοφύλακα. Και για την ασφάλεια που θα εμπνέει σε όλη την ομάδα αλλά και για το πως θα κάνει παιχνίδι ο Παναθηναϊκός από πίσω.

Υπάρχουν ήδη δύο ονόματα που κουβάλαει στην λίστα του ο Μπενίτεθ. Θα επανέλθω και με αυτά.

