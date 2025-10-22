Aυτός αντικαθιστά τον Παπαδημητρίου!💥

Ο τεχνικός διευθυντής που έχει συνεργαστεί ξανά με τον Μπαλντίνι και ο προπονητής που έπαιξε δυνατά.

Είναι από τις περιπτώσεις που αυτόν ξέρουμε, αυτόν εμπιστευόμαστε. Και ο Μπαλντίνι αυτό ακριβώς ήθελε να κάνει. Τόσο στο κομμάτι του προπονητή όσο και στο κομμάτι του τεχνικού διευθυντή. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον δεύτερο ρόλο, από την Τρίτη η θέση έχει μείνει άδεια. Κάτι που το περιμέναμε με τον Παναθηναϊκό να μπαίνει σε μια διαδικασία fast track αλλαγών.

Ο Μπαλντίνι λοιπόν εισηγήθηκε όλες τις αποφάσεις και ο Αλαφούζος άναψε το πράσινο φως για να γίνουν. Προπονητής με γεμάτο βιογραφικό (Μπενίτεθ που κέρδισε τον Σπαλέτι στην τελική ευθεία), νέος τεχνικός διευθυντής και βλέπουμε.

Τι γίνεται λοιπόν με το κομμάτι του τεχνικού διευθυντή; Ο Μπαλντίνι ήταν έτοιμος και για αυτήν την περίπτωση και φαίνεται πως έχει προχωρήσει τις επιλογές του.

Πρώτη επιλογή και φαβορί στα προγνωστικά για την συγκεκριμένη θέση είναι ο άνθρωπος που είχαν δουλέψει ξανά μαζί στην Ρόμα. Ο λόγος για τον Ντανιέλε Πράντε ο οποίος ανήκει στην Φιορεντίνα αλλά φαίνεται πως δεν θα μείνει για πολύ στον σύλλογο. Ίσως για αυτό να καθυστερεί και η προσθήκη του στον Παναθηναϊκό.

Ο Πράντε είχε συνεργαστεί με τον Μπαλντίνι και τον Σπαλέτι στην Ρόμα γι αυτό και σας λέω πως ο Ιταλός αυτούς ξέρει αυτούς εμπιστεύεται.

Επειδή όμως υπάρχει και ο Μπενίτεθ πλέον στην ομάδα, ο Μπαλντίνι έχει στα υπόψιν του και Ισπανό τεχνικό διευθυντή. Τον Τίτο Μπλάνκο ο οποίος είναι υπεύθυνος στις αναπτυξιακές ομάδες της ισπανικής ομοσπονδίας.

Και μένει να δούμε τι θα κάνει ο Μπαλντίνι. Θα πάει σε ένα φουλ ισπανικό μοντέλο λόγω Μπενίτεθ πλέον ή θα το σπάσει σε Ισπανοιταλικό!