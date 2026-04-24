ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet

Αυτόν τον παίκτη θέλει σαν τρελός ο Ριμπάλτα!

ribalta aek

Η σεζόν δεν έχει τελειώσει, αλλά η… μεταγραφολογία έχει αρχίσει για τα καλά. Ακόμη κι αν η ΑΕΚ βρίσκεται στο πιο κρίσιμο σημείο όσον αφορά στην προσπάθειά της να κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Στην Ιταλία τη συνδέουν με την περίπτωση του Μάριους Μαρίν που μένει ελεύθερος από την Πίζα. Το συγκεκριμένο επίθετο για χαφ από την Ιταλία, αναμφίβολα θυμίζει… όμορφα πράγματα στους οπαδούς της Ένωσης – ελέω Ραζβάν Μαρίν φυσικά – όμως μάλλον η όρεξη δεν πρέπει να ανοίξει από τώρα.

Οι Ιταλοί αναφέρουν χαρακτηριστικά πως ο Χαβιέ Ριμπάλτα είναι θαυμαστής του Ρουμάνου αμυντικού μέσου, αλλά η ΑΕΚ τονίζει πως δεν υπάρχει το παραμικρό για τον 27χρονο.

Αναλυτικά το δημοσίευμα του transferfeed:

«Ο Μάριους Μαρίν είναι ένας 27χρονος διεθνής Ρουμάνος ποδοσφαιριστής, ο οποίος θα μείνει ελεύθερος τον Ιούνιο, μετά από πενταετή θητεία στην Πίζα. Ο αθλητικός διευθυντής της ΑΕΚ, Χαβιέρ Ριμπάλτα, εξετάζει το ενδεχόμενο μεταγραφής του Μαρίν από πέρυσι. Ο Ριμπάλτα έχει προγραμματίσει τη μεταγραφή του Μαρίν για το καλοκαίρι, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είχε επιχειρήσει να τον αποκτήσει και τον Ιανουάριο.

Άλλοι σύλλογοι έχουν επίσης δείξει ενδιαφέρον για τον παίκτη. Αναφορές από την Ιταλία και την Ισπανία τον περασμένο μήνα υποδείκνυαν ότι ο Μαρίν αποτελεί πρωταρχικό στόχο για τη Σεβίλλη. Λέγεται επίσης ότι ο αθλητικός διευθυντής της Σεβίλλης, Αντόνιο Κορντόν, ταξίδεψε στην Πίζα για συζητήσεις. Επιπλέον, αναφέρεται ότι ο Λουτσέσκου του ΠΑΟΚ παρακολουθεί τον μέσο.

Το περασμένο καλοκαίρι, τόσο η Τορίνο όσο και η Σαμπντόρια προσπάθησαν να αποκτήσουν τον Μαρίν, αλλά οι αξιώσεις της Πίζας ήταν πάνω από 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

Υπάρχει σημαντική πιθανότητα η ΑΕΚ να υπογράψει τον Μάριους Μαρίν για τη θέση του «6». Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να γίνει ο δεύτερος Ρουμάνος με το όνομα Μαρίν στον σύλλογο για την επόμενη σεζόν. Ο μέσος έχει 36 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της χώρας του. Η τρέχουσα αγοραία αξία του, σύμφωνα με το Transfermarkt, είναι 3 εκατ. ευρώ».

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα