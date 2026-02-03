Αυτές είναι οι επόμενες τρεις μεταγραφές του Παναθηναϊκού

Ο χρόνος που πιέζει, οι στόχοι που έχει βρει και οι συμφωνίες που έρχονται.

Tι σας έλεγα τις προάλλες; Πως ο Παναθηναϊκός θα φτάσει τον μαγικό αριθμό δέκα στις μεταγραφές. Μοναδικό μου ερώτημα πλέον είναι αν θα προλάβει να τις ολοκληρώσει. Γιατί χθες ανακοίνωσε άλλες δύο κι έφτασε αισίως τις εφτά και αν βάλουμε και τον Κάτρη (που γιατί να μην τον βάλουμε κιόλας, μιας κι έπαιξε κανονικά) πάμε στις οκτώ.

Έχουμε και λέμε λοιπόν. Κορόνα, Κοτσόλης και Μπενίτεθ τρέχουν τις τελευταίες ώρες για άλλες τρεις μεταγραφές. Σε ποιες θέσεις;

Ένας φορ

Ένα 8αρο-10άρι

Ένα 6αρο-8άρι

Μα καλά θα μου πείτε δεν πήρε τον Σισοκό; Ο Σισοκό προέκυψε έξτρα μιας και τραυματίστηκε ο Τσιριβέγια ο οποίος θα μείνει εκτός για κάνα δίμηνο. Και ο Παναθηναϊκός σας θυμίζω πως είναι μέσα και στις 3 διοργανώσεις.

Μαθαίνω λοιπόν πως ο Παναθηναϊκός τρέχει για έναν ακόμα φορ (ίσως να είναι ο Πουλούλου που σας είχα γράψει), ίσως να είναι και μια τεράστια έκπληξη που το όνομά του δεν έχει γραφτεί.

Τώρα για τα χαφ δεν έχω κάποιο όνομα. Αφού χάλασε και του Καμαρά δεν υπάρχει κάποιο όνομα εκεί έξω που να έχει γίνει γνωστό. Ή μήπως δεν έχει χαλάσει ακόμα του Καμαρά; Ένα πουλάκι μου είπε πως οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν λήξει και πως ο Παναθηναϊκός κάνει μία ακόμη προσπάθεια για να κλείσει την μεταγραφή.

Όσο για τη θέση 10; Εκεί κάντε υπομονή λίγες ώρες ακόμα γιατί το όνομα του στόχου που πάει να πάρει ο Παναθηναϊκός θα βγει στο φως της δημοσιότητας.

Θα επανέλθω.