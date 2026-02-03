ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Αυτές είναι οι επόμενες τρεις μεταγραφές του Παναθηναϊκού

Ο χρόνος που πιέζει, οι στόχοι που έχει βρει και οι συμφωνίες που έρχονται.

Tι σας έλεγα τις προάλλες; Πως ο Παναθηναϊκός θα φτάσει τον μαγικό αριθμό δέκα στις μεταγραφές. Μοναδικό μου ερώτημα πλέον είναι αν θα προλάβει να τις ολοκληρώσει. Γιατί χθες ανακοίνωσε άλλες δύο κι έφτασε αισίως τις εφτά και αν βάλουμε και τον Κάτρη (που γιατί να μην τον βάλουμε κιόλας, μιας κι έπαιξε κανονικά) πάμε στις οκτώ.

Έχουμε και λέμε λοιπόν. Κορόνα, Κοτσόλης και Μπενίτεθ τρέχουν τις τελευταίες ώρες για άλλες τρεις μεταγραφές. Σε ποιες θέσεις;

Ένας φορ
Ένα 8αρο-10άρι
Ένα 6αρο-8άρι

Μα καλά θα μου πείτε δεν πήρε τον Σισοκό; Ο Σισοκό προέκυψε έξτρα μιας και τραυματίστηκε ο Τσιριβέγια ο οποίος θα μείνει εκτός για κάνα δίμηνο. Και ο Παναθηναϊκός σας θυμίζω πως είναι μέσα και στις 3 διοργανώσεις.

Μαθαίνω λοιπόν πως ο Παναθηναϊκός τρέχει για έναν ακόμα φορ (ίσως να είναι ο Πουλούλου που σας είχα γράψει), ίσως να είναι και μια τεράστια έκπληξη που το όνομά του δεν έχει γραφτεί.

Τώρα για τα χαφ δεν έχω κάποιο όνομα. Αφού χάλασε και του Καμαρά δεν υπάρχει κάποιο όνομα εκεί έξω που να έχει γίνει γνωστό. Ή μήπως δεν έχει χαλάσει ακόμα του Καμαρά; Ένα πουλάκι μου είπε πως οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν λήξει και πως ο Παναθηναϊκός κάνει μία ακόμη προσπάθεια για να κλείσει την μεταγραφή.

Όσο για τη θέση 10; Εκεί κάντε υπομονή λίγες ώρες ακόμα γιατί το όνομα του στόχου που πάει να πάρει ο Παναθηναϊκός θα βγει στο φως της δημοσιότητας.

Θα επανέλθω.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα