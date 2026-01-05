Αυτές είναι οι δύο επόμενες κινήσεις του Ριμπάλτα!🔥

Ο τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ έχει τρελάνει κόσμο και πάει να το κάνει ξανά!

Η ΑΕΚ γενικά πάει να τρελάνει κόσμο. Αρχικά το κάνει ο Νίκολιτς με την ΑΕΚ η οποία με ένα απίστευτο δίμηνο βρέθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, αλλά πήρε και την πρόκριση στην Ευρώπη.

Και μετά το κάνει ο Ριμπάλτα, ο οποίος πριν καν φύγει το 2025 έκλεισε δύο παίκτες σε θέσεις που είχε τρομερή ανάγκη και ΑΕΚ. Και στόπερ πιτσιρικά έφερε τον Γκεοργκίεφ και επιθετικό έμπειρο έφερε τον Βάργκα.

Προφανώς ο κόσμος της ΑΕΚ έχει ενθουσιαστεί και τώρα όλοι περιμένουν τις επόμενες κινήσεις του Ριμπάλτα, ο οποίος πάει να κάνει πράξη την υποσχέση που είχε δώσει. Να αλλάξει δηλαδή το ρόστερ της Ένωσης και να το κάνει, όπως φαντάζεται, μέσα σε 3-4 μεταγραφικές περιόδους.

Και τι μένει λοιπόν για αυτόν τον Γενάρη; Ο Ριμπάλτα λοιπόν θέλει να κάνει δύο ακόμη κινήσεις στο ρόστερ και βλέπουμε.

Αρχικά ένα δεξί μπακ, γιατί ο Ρότα έχει κουβαλήσει όλο το κάρο μόνος του. Εκεί σας έχω γράψει το όνομα του Σάλιακα. Κρατήστε το.

Όμως τη μεγάλη μεταγραφή θέλει να την κάνει στα χαφ. Να βρει τον παίκτη που έψαχνε το καλοκαίρι. Έναν παίκτη στη θέση 6 που έχει πολύ διαφορετικά στοιχεία από αυτά του Γκρούγιτς.

Το όνομα δεν μπορώ να σας το αποκαλύψω ακόμα, αλλά θα σας πω ότι είχε παλέψει πολύ τη μεταγραφή του το καλοκαίρι. Θα επανέλθω όμως με περισσότερες λεπτομέρειες για τις δύο συγκεκριμένες μεταγραφές αεκ.