ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Αυτές είναι οι δύο επόμενες κινήσεις του Ριμπάλτα!🔥

ribalta aek

Ο τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ έχει τρελάνει κόσμο και πάει να το κάνει ξανά!

Η ΑΕΚ γενικά πάει να τρελάνει κόσμο. Αρχικά το κάνει ο Νίκολιτς με την ΑΕΚ η οποία με ένα απίστευτο δίμηνο βρέθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, αλλά πήρε και την πρόκριση στην Ευρώπη.

Και μετά το κάνει ο Ριμπάλτα, ο οποίος πριν καν φύγει το 2025 έκλεισε δύο παίκτες σε θέσεις που είχε τρομερή ανάγκη και ΑΕΚ. Και στόπερ πιτσιρικά έφερε τον Γκεοργκίεφ και επιθετικό έμπειρο έφερε τον Βάργκα.

Προφανώς ο κόσμος της ΑΕΚ έχει ενθουσιαστεί και τώρα όλοι περιμένουν τις επόμενες κινήσεις του Ριμπάλτα, ο οποίος πάει να κάνει πράξη την υποσχέση που είχε δώσει. Να αλλάξει δηλαδή το ρόστερ της Ένωσης και να το κάνει, όπως φαντάζεται, μέσα σε 3-4 μεταγραφικές περιόδους.

Και τι μένει λοιπόν για αυτόν τον Γενάρη; Ο Ριμπάλτα λοιπόν θέλει να κάνει δύο ακόμη κινήσεις στο ρόστερ και βλέπουμε.

Αρχικά ένα δεξί μπακ, γιατί ο Ρότα έχει κουβαλήσει όλο το κάρο μόνος του. Εκεί σας έχω γράψει το όνομα του Σάλιακα. Κρατήστε το.

Όμως τη μεγάλη μεταγραφή θέλει να την κάνει στα χαφ. Να βρει τον παίκτη που έψαχνε το καλοκαίρι. Έναν παίκτη στη θέση 6 που έχει πολύ διαφορετικά στοιχεία από αυτά του Γκρούγιτς.

Το όνομα δεν μπορώ να σας το αποκαλύψω ακόμα, αλλά θα σας πω ότι είχε παλέψει πολύ τη μεταγραφή του το καλοκαίρι. Θα επανέλθω όμως με περισσότερες λεπτομέρειες για τις δύο συγκεκριμένες μεταγραφές αεκ.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα