Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ αποδόσεις: Επιλογές που «πληρώνουν» επί πέντε!💥⚽

Η μία προέρχεται από ένα νικηφόρο σερί πέντε αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις. Η άλλη είδε το δικό της σερί τεσσάρων νικών να διακόπτεται και μάλιστα σε ντέρμπι με τη Μίλαν (0-1).

Οι δυο τους τώρα διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους στο «Μετροπολιτάνο» για την πέμπτη αγωνιστική του champions league. Με την πορεία τους έως τώρα στα «αστέρια» να είναι, έως έναν βαθμό, αντίθετη…

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ αποδόσεις

Για την πρώτη μεγάλη νίκη

Μέχρι στιγμής, η Ατλέτικο Μαδρίτης κινήθηκε με βάσει τις αποδόσεις, αναφορικά με τις αναμετρήσεις της στη League Phase. Ήταν αουτσάιντερ στα ματς με Άρσεναλ και Λίβερπουλ, τα έχασε αμφότερα, ήταν φαβορί με Άιντραχτ και Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, τα πήρε και τα δύο.

Απολογισμός, λοιπόν, δύο νίκες, δύο ήττες, με τους έξι αυτούς βαθμούς να την τοποθετούν στη 17η θέση. Και ναι, στην 24άδα οι «ροχιμπλάνκος» θα είναι, αλλά αν θέλουν να έχουν ελπίδες για την 8άδα, καλούνται να κάνουν υπέρβαση. Και ίσως αυτή να είναι κόντρα στην Ίντερ.

ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΣΤΟ TOP 8 5.40

Στόχος η διατήρηση του αήττητου

Το να χάνεις σε ντέρμπι και μάλιστα στην έδρα σου, ποτέ δεν είναι ευχάριστο. Η Ίντερ το ξέρει καλύτερα απ’ όλους τις τελευταίες ώρες, μετά την ήττα από τη Μίλαν με 0-1. Απώλεια που την άφησε στο -3 από την κορυφή, με την απόδοση για τον τίτλο να έχει επίσης επηρεαστεί.

ΙΝΤΕΡ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ SERIE A 2.45

Στα εκτός συνόρων, οι «νερατζούρι» ανταποκρίνονται εξαιρετικά έως τώρα. Έχουν το απόλυτο με τέσσερις νίκες, ενώ διαθέτουν και τη δεύτερη καλύτερη άμυνα, πίσω από την Άρσεναλ, με ένα γκολ παθητικό.

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ στοίχημα

Σχετικά με το στοίχημα, οι αποδόσεις δίνουν ένα προβάδισμα στους Ισπανούς, με τον άσο στο 2.30. Γυροφέρνει στον τριπλασιασμό το διπλό, στο 3.50 η ισοπαλία.

Η κατάσταση στα γκολ είναι εξίσου ενδιαφέρουσα. Φαβορί το Goal/Goal, με την απόκλιση στο line του 2,5 να είναι εμφανώς μικρότερη.

ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΙΝΤΕΡ 2.30 3.50 3.05

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ ειδικά στοιχήματα

Προγνωστικά τσάμπιονς λιγκ σημαίνει τόσο ειδικά στοιχήματα, όσο και bet builder. Και όταν έχουμε τέτοια παιχνίδια, όπως αυτό στην ισπανική πρωτεύουσα, δεν μπορούμε να αφήσουμε τίποτα απαρατήρητο. Εμείς κάναμε την… ψακτική μας, αν θέλετε να την κάνετε κι εσείς, αρκεί να κλικάρετε τις αποδόσεις στα πινακάκια.

G/G + OVER 3,5 ΚΑΡΤΕΣ + UNDER 10,5 ΚΟΡΝΕΡ 5.00

2-3 ΓΚΟΛ + ΝΑ ΔΕΧΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ 2+ ΚΑΡΤΕΣ 5.10

3+ ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΙΣ ΟΜΠΛΑΚ + 3+ ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΙΣ ΖΟΜΕΡ 3.00

ΣΚΟΡ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ 1-1 2.25

ΠΡΩΤΟ ΓΚΟΛ ΜΕΤΑ ΤΟ 28:00 2.07

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ κανάλι

Πολλά ενδιαφέροντα παιχνίδια την Τετάρτη (26/11) στις 22:00. Όσοι από εσάς επιλέξετε να παρακολουθήσετε το Ατλέτικο – Ίντερ, αρκεί να συνδέσετε το πρόγραμμα tv σας στη συχνότητα του Cosmote Sports 4HD. Για όποιον δεν έχει τη δυνατότητα συνδρομητικής, το Live Streaming της Kingbet είναι πάντα εδώ στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της ημέρας!