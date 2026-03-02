Άστον Βίλα – Τσέλσι: «Αστεράτο» εξάποντο με ειδικά που… ζαλίζουν! ✨😵

Τα έχει δείξει για τα καλά τα δόντια της η Άστον Βίλα τα τελευταία χρόνια. Κόντρα στα προγνωστικά, έχει μπορέσει να γίνει ένας συνεπής… κακός μπελάς για το παραδοσιακό Big Six στην Αγγλία. Κι αυτό συμβαίνει και φέτος. Χαρακτηριστικό το ότι μια ομάδα όπως η Τσέλσι βρίσκεται πίσω της στο κυνήγι της πεντάδας.

Βέβαια, στη μεταξύ τους μεσοβδόμαδη ματσάρα, οι «μπλε» θέλουν να μειώσουν αυτή τη διαφορά και να πάρουν εξάποντο σε ένα παιχνίδι που θα κρίνει πολλά για την έξοδο στα προγνωστικά Τσάμπιονς Λιγκ. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το στοίχημα.

Η Άστον Βίλα διαθέτει τρομερή έδρα και καλή παράδοση μέσα στο «σπίτι» της, όμως δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Το επιβεβαίωσε και στην πρόσφατη ήττα της από τη Γουλβς. Από ήττα απέναντι στην Άρσεναλ προέρχεται και η Τσέλσι, όμως η εικόνα της είναι πιο ενθαρρυντική και ίσως για αυτό να έχει και τον πρώτο λόγο στις αποδόσεις που έχουν διαμορφώσει οι στοιχηματικές εταιρείες.

ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΤΣΕΛΣΙ 2.70 3.40 2.55

Βέβαια, σε τέτοια ντέρμπι στην Πρέμιερ Λιγκ πάντα έχουν το δικό τους ενδιαφέρον και οι αγορές των γκολ. Μπορείτε να δείτε παρακάτω τις σχετικές αποδόσεις.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ G/G ΣΤΟ 1ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ 3.75 3.75 ΖΟΑΟ ΠΕΔΡΟ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ+ΝΙΚΗ ΤΣΕΛΣΙ+OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ 6.00 ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ 1-2 11.00 ΤΣΕΛΣΙ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΜΕ ΠΕΝΑΛΤΙ 7.50 1Χ+UNDER 3,5+OVER 3,5 ΚΑΡΤΕΣ 6.10

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην Άστον Βίλα και την Τσέλσι μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Novasports 4. Φυσικά, ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις το βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.