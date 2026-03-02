ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Άστον Βίλα – Τσέλσι: «Αστεράτο» εξάποντο με ειδικά που… ζαλίζουν! ✨😵

Τα έχει δείξει για τα καλά τα δόντια της η Άστον Βίλα τα τελευταία χρόνια. Κόντρα στα προγνωστικά, έχει μπορέσει να γίνει ένας συνεπής… κακός μπελάς για το παραδοσιακό Big Six στην Αγγλία. Κι αυτό συμβαίνει και φέτος. Χαρακτηριστικό το ότι μια ομάδα όπως η Τσέλσι βρίσκεται πίσω της στο κυνήγι της πεντάδας.

Βέβαια, στη μεταξύ τους μεσοβδόμαδη ματσάρα, οι «μπλε» θέλουν να μειώσουν αυτή τη διαφορά και να πάρουν εξάποντο σε ένα παιχνίδι που θα κρίνει πολλά για την έξοδο στα προγνωστικά Τσάμπιονς Λιγκ. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το στοίχημα

ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ ΣΤΟ TOP 4 ΤΣΕΛΣΙ ΣΤΟ TOP 4
1.90stoiximan
3.90stoiximan

Άστον Βίλα – Τσέλσι αποδόσεις 

Η Άστον Βίλα διαθέτει τρομερή έδρα και καλή παράδοση μέσα στο «σπίτι» της, όμως δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Το επιβεβαίωσε και στην πρόσφατη ήττα της από τη Γουλβς. Από ήττα απέναντι στην Άρσεναλ προέρχεται και η Τσέλσι, όμως η εικόνα της είναι πιο ενθαρρυντική και ίσως για αυτό να έχει και τον πρώτο λόγο στις αποδόσεις που έχουν διαμορφώσει οι στοιχηματικές εταιρείες

ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΤΣΕΛΣΙ
2.70bet365
3.40bet365
2.55bet365

Βέβαια, σε τέτοια ντέρμπι στην Πρέμιερ Λιγκ πάντα έχουν το δικό τους ενδιαφέρον και οι αγορές των γκολ. Μπορείτε να δείτε παρακάτω τις σχετικές αποδόσεις.

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G
1.66bet365
2.12stoiximan
1.57pamestoixima
2.30elabet

Άστον Βίλα – Τσέλσι ειδικά στοιχήματα 

Μπρέντφορντ - Τσέλσι ▶️ Κανάλι Live Streaming
Επειδή όμως έχουμε να κάνουμε με ένα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, δεν θα μπορούσαμε να αγνοήσουμε και τις πιο… ενδιαφέρουσες επιλογές. Μιλάμε φυσικά για τα ειδικά στοιχήματα, τα συνδυαστικά και τα bet builder. Ο καθένας μπορεί να επιλέξει ό,τι τραβάει η ψυχή του! Πάμε να δούμε τι παίζει. 
ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
G/G ΣΤΟ 1ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ 3.75
3.75bet365
ΖΟΑΟ ΠΕΔΡΟ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ+ΝΙΚΗ ΤΣΕΛΣΙ+OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ
6.00pamestoixima
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ 1-2
11.00elabet
ΤΣΕΛΣΙ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΜΕ ΠΕΝΑΛΤΙ
7.50novibet
1Χ+UNDER 3,5+OVER 3,5 ΚΑΡΤΕΣ
6.10stoiximan

Άστον Βίλα – Τσέλσι κανάλι 

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην Άστον Βίλα και την Τσέλσι μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Novasports 4. Φυσικά, ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις το βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.

