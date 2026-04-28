Aποχώρηση έκπληξη στον Ολυμπιακό

Με όποιον τρόπο κι αν ολοκληρωθεί η σεζόν, δεν υπάρχει αμφιβολία πως στο ρόστερ του Ολυμπιακού θα υπάρξουν… ανακατατάξεις.

Προκειμένου να υπάρξει και η μεταγραφική ενίσχυση που στην πραγματικότητα δεν υπήρξε φέτος.

Μια από τις θέσεις για τις οποίες ήδη υπάρχει πολλή κινητικότητα είναι αυτή του κεντρικού αμυντικού, ειδικά από τη στιγμή που δεν είναι απίθανη η πώληση Πιρόλα. Ο Ρέτσος φυσικά και είναι «ασφαλής», όμως το ίδιο δεν ισχύει για τον Ζουλιάν Μπιανκόν.

Κανείς δεν μπορεί να ψέξει τον Γάλλο, να πει πως είναι αδιάφορος. Δίνει τα πάντα κάθε φορά και για αυτό έχει κερδίσει και τον κόσμο.

Όμως τα δικά του «πάντα» δεν είναι αρκετά για τα «θέλω» του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκοι», βέβαια, δεν θα ήταν αρνητικοί στο να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους, μόνο όμως ως τέταρτη επιλογή. Κι αυτό είναι κάτι το οποίο ο 26χρονος πρέπει να αποδεχθεί.

Το ξέρει και αν δεν το κάνει, λογικά δεν θα παραμείνει στο Λιμάνι.