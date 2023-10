Αποθεώνουν και πάλι τον Κωνσταντέλια στο εξωτερικό

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι ένα από τα μεγαλύτερα πρότζεκτ του ελληνικού ποδοσφαίρου, ενώ ήδη έχει συγκεντρώσει τα βλέμματα και στην Ευρώπη με τις εμφανίσεις του.

Ήδη αρκετές μεγάλες ομάδες της Ευρώπης τον «κοιτάζουν» με σκοπό να τον αποκτήσουν και δεν θα είναι απίθανο να τον δούμε να υπογράφει σε καλή ευρωπαϊκή ομάδα τον επόμενο καιρό.

Έχουν αρχίσει μάλιστα και ξένα ΜΜΕ να ασχολούνται μαζί του. Το διαδικτυακό περιοδικό Total Football Analysis έχει πρωτοσέλιδο τον Κωνσταντέλια, στην έκδοση του Οκτωβρίου.

OCTOBER 2023 TFA SCOUTED MAG OUT NOW!

This month we analyse Giannis Konstantelias from PAOK Salonika.

— Total Football Analysis (@TotalAnalysis) October 19, 2023