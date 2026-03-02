Ανατροπή με Πινέδα

Πόσα σίριαλ έχει βιώσει ο κόσμος της ΑΕΚ όσον αφορά στον Πινέδα; Αρκετά είναι η αλήθεια. Και φαίνεται πως πάμε για ακόμη ένα.

Αρχικά, ο Μεξικανός μέσος έχει βρει για τα καλά τον εξαιρετικό του εαυτό στη φετινή ΑΕΚ και ηγείται της ομάδας του Νίκολιτς, κάνοντας τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο.

Είναι ένας από τους λίγους και δυσεύρετους παίκτες που μπορούν να υπηρετήσουν ανασταλτικά και δημιουργικά την περίπλοκη αποστολή που ο Σέρβος αναθέτει στους χαφ του.

Το συμβόλαιό του όμως λήγει το καλοκαίρι του 2027 και οι «κιτρινόμαυροι» επιθυμούν να κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να επεκτείνουν τη συνεργασία τους μαζί του.

Το θέμα είναι πως τόσο… αποφασιστικό vibe δεν υπάρχει και από την απέναντι πλευρά.

Ο 29χρονος μέσος αναμένει πώς και πώς να πάει στο Μουντιάλ που θα φιλοξενήσει η χώρα, να πάρει στα πόδια του αυτά τα μεγάλα παιχνίδια κι έπειτα να ζυγίσει τις επιλογές του όσον αφορά στο μέλλον του.

Δεν είναι απίθανο να πέσει στα χέρια του κάτι καλό σε περίπτωση που τραβήξει τα βλέμματα στο Παγκόσμιο Κύπελλο και ο Πινέδα δεν θέλει να αποκλείσει καμία επιλογή.